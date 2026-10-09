حماس تطلع تركيا على التطورات السياسية والميدانية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية

أطلع وفد قيادي من حماس وزير خارجية تركيا على آخر التطورات السياسية والميدانية والإنسانية في غزة والضفة والقدس، كما تناولا دعم ومساندة حقوق الفلسطينيين على مختلف الأصعدة.

التقى وفد قيادي من حماس ترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث بحث الجانبان آخر التطورات السياسية والميدانية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدور التركي في دعم ومساندة حقوق الفلسطينيين على مختلف الأصعدة؛ بحسب ما ورد في بيان الحركة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وضم وفد حماس كلا من رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية باسم نعيم، وممثل الحركة في تركيا موسى عكاري.

واستعرض الحية الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والتهديدات المتواصلة، وتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الدمار والنزوح ونقص الاحتياجات الأساسية، ودور "مجلس السلام" في إلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه، ووقف انتهاكاته، إضافة لدوره في إغاثة غزة.

كما بحث اللقاء التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين والمسجد الأقصى المبارك، وانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى.

وأكد الحية حرص الحركة على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستعدادها للمشاركة في حوار وطني شامل يفضي إلى التوافق على إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، والاتفاق على برنامج وطني جامع، "بما يعزز صمود شعبنا ويحافظ على حقوقه في مواجهة التحديات".

كما ثمن "مواقف الجمهورية التركية والرئيس رجب طيب إردوغان في دعم القضية الفلسطينية، على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية"، مؤكدا أهمية مواصلة هذا الدور "في مساندة شعبنا والعمل على إنهاء معاناته".

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التركي أهمية استمرار التواصل والتشاور بشأن مختلف التطورات الفلسطينية، ومواصلة الجهود الرامية إلى وقف العدوان، وضمان الالتزام بالاتفاقات وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، إلى جانب دعم المساعي الرامية إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية؛ وفق ما جاء في بيان حماس.