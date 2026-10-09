شهيد ومصابون بينهم طفل بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة

استشهاد أحد الأهالي وإصابة آخرين بنيران وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة بغزة، بخروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025، لترتفع الحصيلة وفق صحة غزة إلى 1,471 شهيدا و5,189 جريحا.

استشهد أحد الأهالي وأصيب آخرون، بينهم طفل، الجمعة، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال مناطق متفرقة من القطاع.

ويأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى "شهداء الأقصى"، بوصول جثمان الفلسطيني إبراهيم محمد أبو خشان (40 عاما)، إثر إصابته برصاصة إسرائيلية في الرقبة شرقي بلدة المصدر، شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأضافت أن 3 آخرين، بينهم سيدتان وطفل، أصيبوا بجروح متفاوتة جراء إطلاق آليات عسكرية إسرائيلية النار تجاه مخيم المغازي شرقي المحافظة الوسطى.

وفي السياق، أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية نيرانها بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين شرقي مدينة دير البلح ومخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.

وتزامن إطلاق النار مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، فيما تحركت آليات عسكرية إسرائيلية بمحاذاة مناطق سيطرة الجيش شرقي وسط القطاع، بالتزامن مع القصف المدفعي وإطلاق النار.

وطال قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الجيش الإسرائيلي مناطق واسعة شمال غربي مدينة رفح وشرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع. كما طال القصف وإطلاق النار مناطق شرقي حيي الشجاعية والتفاح، شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1471 شخصا، وإصابة 5 آلاف و189 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

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