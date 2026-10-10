استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف للاحتلال استهدف تجمعًا شرقي غزة السبت

عدد الشقق السكنية المتضررة بلغ 117، بينها 12 دُمّرت بالكامل، "لتجد عائلاتها نفسها بلا مأوى". وذكر أن نحو 41 شقة تضررت بدرجة بالغة، وبعضها لم يعد صالحًا للسكن، فيما لحقت أضرار جزئية بنحو 64 شقة.

استشهد فلسطيني وأُصيب آخرون، السبت، بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعًا للمواطنين في شارع يافا بحي التفاح، شرقي مدينة غزة.

ويأتي القصف في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لبدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني إن القصف الذي شنّه الاحتلال على حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة، مساء الخميس، ألحق أضرارًا بـ117 شقة سكنية، بينها 12 دُمّرت بالكامل، وطالت تداعياته نحو 819 شخصًا، بين فاقدي المأوى والمتضررين.

وأضاف المتحدث باسم الجهاز، محمود بصل، في بيان مساء الجمعة، أن المتابعة الميدانية لآثار القصف كشفت "صورة قاسية لحجم الدمار والمعاناة الإنسانية".

وأوضح أن عدد الشقق السكنية المتضررة بلغ 117، بينها 12 دُمّرت بالكامل، "لتجد عائلاتها نفسها بلا مأوى". وذكر أن نحو 41 شقة تضررت بدرجة بالغة، وبعضها لم يعد صالحًا للسكن، فيما لحقت أضرار جزئية بنحو 64 شقة.

وأشار إلى أن كل شقة متضررة كانت تؤوي، في المتوسط، سبعة أفراد، لافتًا إلى أن القصف طال نحو 819 شخصًا، بين "من فقدوا منازلهم بالكامل، ومن باتت عودتهم إلى شققهم غير ممكنة أو محفوفة بالمخاطر، ومن يواجهون أعباء إصلاح الأضرار التي لحقت ببيوتهم".

وأكد أن آثار قصف الاحتلال الإسرائيلي "لا تنتهي بانتهاء الاستهداف، إذ تبدأ المعاناة بعده، حين تبحث العائلات عن مأوى فلا تجده، وحين يصبح المنزل الذي كان يحتضن أفرادها غير صالح للحياة".

ومساء الخميس، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الصبرة، ما أسفر عن استشهاد انتصار أبو عصر (54 عامًا) والطفل حسام حوسو (10 أعوام)، وإصابة تسعة فلسطينيين آخرين.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن أحد سكان المنطقة تلقى اتصالًا من مخابرات الاحتلال يطالبه بإخلاء مربع سكني في محيط مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة. وأضافوا أن الإنذار أثار الذعر والهلع بين السكان، قبل أن تشن طائرة حربية للاحتلال، بعد دقائق، غارة على منزل يعود لعائلة السوافيري في المنطقة.

وأوضح الشهود أن بعض السكان لم يتمكنوا من مغادرة المنطقة قبل القصف، الذي ألحق دمارًا كبيرًا بالمنزل المستهدف وأضرارًا واسعة بالمباني المحيطة.

وحتى الخميس، أسفرت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1,471 فلسطينيًا وإصابة 5,189 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

ومنذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، استشهد 74,254 فلسطينيًا وأُصيب 175,306 آخرون في قطاع غزة، فيما تسبب العدوان بنزوح معظم سكانه، ودمّر أو ألحق أضرارًا بنحو 90% من بنيته التحتية.