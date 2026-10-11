غزة: قصف ونسف وإطلاق نار وإصابة نازحين

تتواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار، وسط تصاعد المخاطر على النازحين الذين تتعرض خيامهم للقصف وإطلاق النار، في وقت تتسع فيه الاعتداءات لتشمل أحياء سكنية ومناطق متفرقة من القطاع.

صعدت القوات الإسرائيلية، منذ فجر الأحد، هجماتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وعمليات النسف وإطلاق النار من الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة، مستهدفة منازل المواطنين وخيام النازحين، في إطار الخروقات المتواصلة.

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وسجلت، فجر الأحد، 12 خرقا إسرائيليا أسفرت عن إصابة أكثر من 8 نازحين، جراء استهداف مباشر لخيامهم في حي الشجاعية بمدينة غزة ومناطق في خانيونس، وفق المعطيات الواردة.

وفي مدينة غزة، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف في حي الشجاعية شرقي المدينة، وأخرى في حي الزيتون جنوب شرقيها، بالتزامن مع قصف جوي استهدف بناية سكنية متعددة الطوابق.

كما أطلقت طائرات مسيّرة من طراز "كواد كابتر" نيرانها بكثافة في محيط حيّي الشجاعية والتفاح، ما أدى إلى إصابة منازل المواطنين بالرصاص، فيما استهدفت طائرة مسيرة شارع يافا شرقي المدينة بإطلاق النار.

وفي وسط القطاع وجنوبه، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه خيام النازحين في مواصي خانيونس ورفح، بينما تعرضت المناطق الشرقية من مخيم البريج لإطلاق نار.

كذلك، تعرضت مدينة رفح لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع قصف متقطع من المناطق الشرقية لخانيونس باتجاه المناطق الغربية من رفح.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية، التي تشمل القصف وإطلاق النار ونسف المباني واستهداف المناطق السكنية ومخيمات النزوح، ما يفاقم المخاطر التي تواجه آلاف النازحين، ولا سيما العائلات التي تعيش في خيام تفتقر إلى مقومات الحماية والأمان.