غزة: 10 آلاف طفل فقدوا ساقا على الأقل خلال 3 أعوام من الإبادة

وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان استشهاد عشرات الآلاف وإصابة قريب من 200 ألف في غزة خلال الإبادة، مشيرا إلى أن 9 من كل 10 قتلى هم مدنيون، وأن أكثر من 10 آلاف طفل فقدوا ساقا واحدة على الأقل.

فتى مبتور الساق في غزة بعد استهداف إسرائيل للمنزل الذي نزح إليه مع عائلته (Getty Images)

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن 3 أعوام من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة تسببت في فقدان أكثر من 10 آلاف طفل فلسطيني ساقا واحدة على الأقل، مشيرا إلى أن 9 من كل 10 قتلى مدنيون.

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جاء ذلك في "إنفوغراف" نشره المرصد الحقوقي، ومقره جنيف، الأحد، لتوثيق حصيلة 3 أعوام من الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ماذا خلّفت ثلاثة أعوام من القتل والتدمير المتواصل في حياة الفلسطينيين في غزة؟



إنفوغراف يوثّق حصيلة ثلاثة أعوام من الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ⤵️ pic.twitter.com/2sgYGcglN6 — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) October 11, 2026

وأكد أن إسرائيل تواصل "ارتكاب الإبادة الجماعية بأشكال مختلفة في غزة"، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

الضحايا.. نسب وأرقام

وعن ضحايا 3 أعوام من الإبادة، أفاد المرصد بأن 13% من سكان القطاع، البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني، إما استشهدوا أو جُرحوا أو فُقدوا أو اعتُقلوا.

وأوضح أن نسبة الأطفال تبلغ 30% من إجمالي الضحايا، والنساء 20%، وأن 9 من كل 10 قتلى هم مدنيون.

ووفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، أسفرت الإبادة الإسرائيلية عن استشهاد 74,377 فلسطينيا، وإصابة 175,398 آخرين على الأقل.

وفي ما يتعلق بالمصابين، ذكر المرصد أن عدة آلاف من الأشخاص عانوا من بتر أطراف أو أُصيبوا بإعاقات دائمة، مضيفا أن أكثر من 10 آلاف طفل فقدوا ساقا واحدة على الأقل.

وبيّن أن 40 ألف شخص سيعانون من إعاقات دائمة أو يحتاجون إلى تأهيل طويل الأمد، بينهم 21 ألف طفل.

الاعتقال والإخفاء القسري

وفي ما يتعلق بملف المعتقلين، قال المرصد إن 12 ألف شخص تعرضوا للاعتقال خلال 3 أعوام من الإبادة الإسرائيلية.

وأضاف أن 2,700 شخص ما زالوا قيد الاعتقال أو رهن الإخفاء القسري.

وأشار إلى أنه أجرى مقابلات مع 100 معتقل فلسطيني من غزة أُفرج عنهم في فترات سابقة، ووثق 42 نوعا من "التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تمارس ضدهم في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية".

وذكر المرصد من بينها "الاغتصاب، والبصق والتبول على المعتقلين، والتفتيش العاري، والاعتداءات الجنسية، والصدمات الكهربائية، والقتل العمد تحت التعذيب".

أوجه أخرى من المعاناة

وفي حديثه عن معاناة الفلسطينيين جراء الإبادة، قال المرصد إن جميع سكان القطاع عانوا صدمات نفسية، معظمها ستترك آثارا طويلة الأمد.

وأوضح أن الجميع يواجهون مستويات عالية من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"، في ظل تقارير حكومية تؤكد أن إسرائيل تواصل حصار القطاع وتجويع سكانه رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على واجب الاحتلال بإدخال كميات مناسبة لاحتياجات السكان من المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى أن نصيب الفرد اليومي من المياه انخفض بنسبة 98%، نتيجة التدمير الواسع للبنية التحتية للمياه.

وعن الجانب البيئي، أفاد بأن إسرائيل دمرت 3 ملايين شجرة، و85 ألف دونم من البساتين، و8,700 بئر زراعية.

وتتزامن الذكرى السنوية الثالثة للإبادة مع مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار الذي ارتكبت إسرائيل خلاله 5,474 خرقا، وواصلت الحصار والتجويع، واعتقلت 203 فلسطينيين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي الأحد.

وإلى جانب الضحايا، خلفت الإبادة الإسرائيلية دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، فيما قدّر تقرير دولي تكلفة التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار.