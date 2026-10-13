شهداء بينهم أطفال في غارات استهدفت نازحين بغزة

تتواصل المخاطر المحدقة بالنازحين في قطاع غزة مع استمرار التصعيد الميداني، وسط تراجع فرص الاستقرار وتزايد المخاوف على حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال والعائلات المقيمة في مراكز الإيواء والخيام.

شهد قطاع غزة، الثلاثاء، خروقات إسرائيلية جديدة للتهدئة، أوقعت شهداء وجرحى، إذ أصيب نازحان برصاص القوات الإسرائيلية في محيط مدينة حمد وحي الأمل غربي خانيونس، جنوبي القطاع.

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وأفادت المعطيات بإصابة أحد النازحين قرب برج الإسراء في مدينة حمد، فيما أُصيب آخر في محيط مقر الهلال الأحمر بحي الأمل.

وتزامنت الإصابتان مع إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية في المناطق الشمالية والشرقية المحيطة بمدينة حمد، في ظل استمرار التصعيد الميداني جنوبي القطاع.

وفي وسط القطاع، استشهد طفل يبلغ من العمر أربع سنوات متأثرا بإصابته التي تعرّض لها قبل نحو ثلاثة أسابيع، جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة الزوايدة، لترتفع حصيلة الغارة إلى طفلين شهيدين.

وتتواصل هذه الخروقات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى اتفاق بشأن "خارطة طريق" لتنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على القطاع، في حين أعلنت الفصائل الفلسطينية موافقتها على المقترح، بينما تواصل إسرائيل رفضه، وفق ما ورد في المعطيات.

وتفاقم الخروقات المتواصلة المخاطر التي تواجه النازحين، في ظل استهداف المناطق السكنية والخيام وعمليات القصف والنسف وإطلاق النار، ما يهدد سلامة العائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها واللجوء إلى أماكن تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية والأمان.

تواصل القوات الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ369 على التوالي، منذ توقيعه بوساطة عربية وأميركية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية، وسط استمرار القصف وإطلاق النار واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أسفر عن شهداء وإصابات.

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار عامه الثاني، لا تزال الخروقات الإسرائيلية مستمرة، وسط غياب الالتزام ببنود التهدئة وتواصل الاعتداءات على مناطق متفرقة من القطاع.