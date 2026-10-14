شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي ونسف منازل في غزة

تتواصل المخاوف من انهيار التهدئة في قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتفاقم المخاطر التي تهدد المدنيين والنازحين، وسط غياب مؤشرات على التزام ثابت بوقف إطلاق النار.

تواصل القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ370 على التوالي، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار ونسف المباني، في تطورات أسفرت، الأربعاء، عن شهداء وإصابة عدد من النازحين، وسط استمرار استهداف المناطق السكنية وخيام النازحين.

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واستشهدت سيدة وأصيب آخرون جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية مأهولة قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غربي مدينة غزة. كما أصيب نازحان برصاص القوات الإسرائيلية شرقي مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وفي دير البلح، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة العجين بالتزامن مع إطلاق النار من الدبابات، فيما جرفت آليات أخرى أراضي زراعية في منطقة أبو العجين جنوب شرقي المدينة. كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار بكثافة على المناطق الشرقية من دير البلح.

وفي مدينة غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" قرب شارع صلاح الدين في حي التفاح، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع استهدف المنطقة الشرقية من الحي، إلى جانب تنفيذ عملية نسف لمنشآت فلسطينية شرقي المدينة.

وامتدت الهجمات إلى مناطق أخرى من القطاع، إذ أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه ساحل بحر مدينة غزة، فيما استهدفت الدبابات شارع صلاح الدين في منطقتي أبو هولي والمطاحن شمالي خانيونس.

كما قصفت المدفعية شمال مخيم البريج للاجئين والمناطق الشرقية من دير البلح وخانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف على المناطق الشرقية والجنوبية من خانيونس.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية كشكا قرب دوار عطيان شمال شرقي المخيم، ما أدى إلى اندلاع حريق فيه.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المخاطر التي تواجه النازحين، ولا سيما العائلات التي لجأت إلى الخيام ومراكز الإيواء التي تفتقر إلى مقومات الحماية والأمان، مع تواصل القصف وإطلاق النار وعمليات التدمير في مناطق متفرقة من القطاع.

وتستمر هذه الخروقات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "خارطة طريق" لتنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وهي المبادرة التي أعلنت الفصائل الفلسطينية موافقتها عليها، فيما تتواصل الخروقات الإسرائيلية اليومية.