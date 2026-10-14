"كان لدينا بيت والآن لدينا خيمة": تقرير حقوقي يوثّق النزوح في غزة والثمن الإنساني الهائل

وثّق تقرير حقوقي المأساة الإنسانية المروّعة لـ1.7 مليون نازح بغزة يواجهون ظروفا معيشية بدائية بالخيام؛ حيث انعدمت الخصوصية والأمان، وتفاقم الضغط النفسي والعنف الأسري، بينما تُلقي المعاناة بعبئها الأكبر على النساء والأطفال وذوي الإعاقة.

يعرض تقرير حقوقي جديد، صادر عن مؤسسة "غيشا- مسلك" بعنوان "كان لدينا بيت، والآن لدينا خيمة"، قصتي عائلتين من قطاع غزة، تعيشان في خيام داخل مخيمات للنازحين، وتكشف قصتاهما الثمن الإنساني الباهظ للدمار والنزوح المطوّل، ومعنى فقدان البيت بوصفه مكانًا للأمان والخصوصية والمساحة الشخصية.

وعلى مدى السنوات الثلاث التي انقضت ومنذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، دمّرت إسرائيل قطاع غزة بصورة منهجية، وقلبت رأسًا على عقب، حياة سكانه البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة.

واستشهد أكثر من 74 ألف شخص في الهجوم الإسرائيلي على القطاع، وأُصيب نحو 175 ألفا آخرين، يعاني ربعهم من إصابات غيّرت حياتهم جذريًا. كما ألحقت إسرائيل أضرارا بأكثر من 80% من المباني في القطاع أو دمّرتها، بما في ذلك أكثر من 370 ألف مسكن.

بعد مرور عام على دخول ما يُسمّى وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أُجبر نحو 2.1 مليون نسمة من سكان القطاع العيش في مساحة تقلّ عن نصف مساحته، خلف الخط الأصفر.

ونزح معظم السكان من بيوتهم، كثيرون منهم مرارا وتكرارا، ولا يزال نحو 1.7 مليون شخص يعيشون في مراكز للنازحين، داخل خيام ومنشآت مؤقتة ومدارس ومبانٍ تعرّضت للقصف.

وتقول تانيا هاري، المديرة العامة للمؤسسة الحقوقية الإسرائيلية "غيشا-مسلك" مركز الدفاع عن حريّة التنقل، إنه "على الرغم من حجم الدمار والحاجة الملحّة إلى إعادة الإعمار والترميم، تواصل إسرائيل منع إدخال مواد البناء ومعدات أساسية أخرى، مستخدمة هذه القيود كورقةَ مساومة في المفاوضات بشأن نزع سلاح حماس، منتهكة بهذا التزاماتها بموجب القانون الدولي".

وتضيف أن "هذه القيود تترك سكان القطاع من دون مأوى ملائم، ومن دون أفق حقيقي لإعادة الإعمار. وحتى بعد مرور عام على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لم يتم بناء منزل واحد".

وتتسم الحياة في مخيمات النزوح بالاكتظاظ الشديد، وانعدام الخصوصية والأمان، وتردّي ظروف الصرف الصحي. وقد تحوّلت المهام اليومية الأساسية، مثل الحصول على مياه نظيفة والطهي والاستحمام واستخدام المراحيض، إلى معركة مستمرة، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتؤدي هذه الظروف، إلى جانب الشعور بالعجز أمام الواقع المفروض على السكان، إلى تفاقم المعاناة النفسية وتصاعد العنف الأسري، وتُلقي بعبئها بصورة خاصة على النساء والأطفال، وغيرهم من الفئات الأكثر هشاشة.

يتحدث كل من دلال وعدنان (اسمان مستعاران) في التقرير عن تفاصيل حياتهما قبل الحرب، وفرارهما من القصف، ومشاق النزوح المتكررة التي خاضاها، إلى أن أصبحت الخيمة بيتهما.

كانت دلال وهي أم لستة أطفال، تدير في السابق مشروعًا للخياطة، وخلال الحرب فقدت ابنها البكر، الذي لقي مصرعه في حادث شاحنة أثناء محاولته الحصول على مساعدات، فيما يعاني زوجها من إعاقة جسدية معقّدة.

أما عدنان فكان يعمل في إسرائيل لإعالة أسرته المؤلفة من ستة أفراد، يتنقّل أحد أطفاله على كرسي متحرك بسبب إعاقة جسدية، فيما تجعل ظروف المعيشة في المخيم تلبية احتياجاته الأساسية بالغة الصعوبة.

وتقول دلال إن "البيت يمنحك راحة نفسية، أما الخيمة فلا. في البيت، لديك الحرية والخصوصية، وتشعرين أنك في بيتك، لا في خيمة".

"هيكل رقيق كورقة... خيام تُنصب للأبقار أو للبهائم"

ويقول عدنان: "فقدنا كل شيء، لكن الأمان يساوي كل شيء. يمكن للإنسان أن يتدبّر أمره بالطعام والملابس، أما الأمان فلا يمكن جمعه كصدقة".

ويضيف: "بصراحة، واقع العيش في الخيمة مُرّ. أنت تعيش، لكنك عاجز عن حماية نفسك، لا في الشتاء ولا في الصيف. أنت تعيش في هيكل رقيق، كأنه ورقة".

ويشدد على أنه "لم يخطر ببالنا، أبدا، أبدا، أن نعيش هنا يومًا. وصلنا اليوم إلى مرحلة يحاول فيها الناس تجميل خيامهم. يعني، يمكنني أن أدعوك إلى خيمة، فتدخلها وكأنك تدخل غرفة ضيوف. لقد اعتدنا على الأمر. أريد أن أعيش، أريد أن أحاول أن أجعل الحياة أجمل، رغم الحياة التي نعيشها".

ويتابع: "مرّت علينا أيام جلسنا فيها 12 شخصًا داخل الخيمة. خيمة مساحتها أربعة أمتار في أربعة أمتار، يجلس فيها 12 شخصًا، بينهم أطفال صغار. تخيّل أن يجتمع 12 إنسانًا في مساحة أربعة أمتار. وهذه خيمة، لا غرفة. مجرّد صندوق مساحته أربعة أمتار".

وتساءل عدنان: "الخصوصية؟ لا وجود لها إطلاقًا، إطلاقًا. ولكي تتصوّر الصورة، فإن المشكلات العامة التي تحدث، كلها ناجمة عن الضغط النفسي. تسمع أن هذا تشاجر مع أخيه، أو أن ذاك تشاجر مع زوجته، أو مع جاره؛ كل ذلك نتيجة الضغط النفسي، فنحن نعيش واقعًا لم نتخيّل يومًا، ولا في أحلامنا، أن نصل إليه".

وقال إنه "ماذا يُنتظر من إنسان محترم كانت له حياة، وكان يعمل، وكانت له علاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع الآخرين؟ إنسان احترمهم واحترموه، ثم فُرضت عليه حياة كهذه، ونمط عيش كهذا".

وأضاف: "بصراحة، وأعتذر عن التعبير، هذه الخيام تُنصب للأبقار أو للبهائم. لقد أصبح نمط حياتنا شبيهًا بحياة البهائم. لم يسبق لإنسان أن عاش في خيمة على هذا النحو. بالنسبة إلى الأجانب، تكون الخيمة تجربة يخوضونها في الخارج، يأخذونها معهم في رحلة استجمام، ويجلسون فيها ساعة أو ساعتين، أو حتى أثناء التنزّه. لكن ليس ليعيشوا فيها سنة أو سنتين، صيفا وشتاء. كيف يُفترض بك أن تعيش؟ كيف يُفترض بك أن تتأقلم؟".

وشدّد على أن "جميع الخدمات بدائية. وأشعر بهذا العذاب بسبب ابني الذي لديه إعاقة، فهو لا يستطيع المشي بمفرده، أي إن عليك أن تحمله وتساعده وتُهيّئ له المكان بما يناسب احتياجاته. أشعر أن معظم الأمراض المنتشرة في الخيام ومخيمات النزوح سببها الخدمات. عندي، أي بين أطفالي وأحفادي، نحو 22 إلى 25 شخصًا يستخدمون المرحاض. يسمّونه مرحاضًا، لكنه في الحقيقة ليس كذلك".

النساء هنّ الأكثر حرمانا

وقال عدنان: "في رأيي، النساء هنّ الأكثر حرمانًا في واقعنا هذا، فالمرأة تحتاج إلى الخصوصية داخل الخيمة وفي المرحاض. ماذا تتوقع حين تضطر النساء إلى حمل المياه، وغسل الملابس بأيديهن، وجلي الأواني في الرمل؟ لقد تعرّضت النساء لحرمان حقيقي".

وأضاف أن "المرأة تقضي يومها جالسة، وإذا أرادت الخروج، ترتدي ملابس الصلاة، فكيفما ترى فإن المخيمات مكشوفة تمامًا. لا يمكنها البقاء داخل الخيمة طوال الوقت؛ لا بد أن تتحرّك وتخرج إلى الخارج".

"كبرت ثلاثين عاما خلال ثلاث سنوات"

وذكرت دلال أن "البيت يمنحك راحة نفسية، أما الخيمة فلا. في البيت، لديك الحرية والخصوصية، وتشعرين أنك في بيتك، لا في خيمة. أما في الخيمة، فيقول لك أحدهم اصمتي، اخفضي صوتك، لا ترفعي صوتك. تسمعين مشاكل الآخرين، هكذا هي الحياة في الخيام. عندما كنا نعيش في بيوتنا، كنا نسمع عن متاعب الآخرين ونقول: نحن في بيتنا، لا علاقة لنا بأحد ولا علاقة لأحد بنا. أي إنني أسمع ما يجري، وهذا كل شيء. لكن عندما جئت إلى الخيام، أصبح كل شيء مرتبطًا بك. في كل مشكلة تجدين نفسك طرفًا فيها، من دون أن تعرفي أصلًا ما الذي يحدث".

وأضافت: "كان أطفالنا يرتادون المدارس قبل الحرب، وكانت حياتهم عادية ومريحة. لم يكونوا يعرفون الشوارع وما يجري فيها. خلال الحرب، تعرّفوا عليها. يتعلّمون الوقاحة ويسمعون كلامًا لا ينبغي أن يسمعوه. لا يوجد تعليم منتظم. إما أن المدارس كلها تعرّضت للقصف، أو أنها تؤوي نازحين. وهناك تعليم عبر الإنترنت. أي تعليم عبر الإنترنت هذا؟ الأطفال لا يعرفون كيف يتعاملون معه. يذهب أطفالي إلى المدرسة يومًا، ويتغيبون في اليوم التالي، ثم يقع قصف في محيط المدارس، فيُلغى التعليم تمامًا. أقول لهم: ابقوا إلى جانبي. لكن كيف يُفترض بالأطفال أن ينتقلوا من صف إلى آخر؟ من ينجح ينتقل، ومن يرسب ينتقل أيضًا. هذه هي حياتنا".

وسردت دلال بعضا من تفاصيل يومها، بالقول: "اليوم أجلس في الخيمة، إلى جانب النار والماء، وسط المشكلات، وأركض وراء الأطفال. خلال ثلاث سنوات، كبرت ثلاثين عامًا. هل ترى الحياة التي نعيشها؟ نحن نعيش نكبة. كل شيء في الحياة يبدو لي صعبًا".

وتابعت: "يعتاد الإنسان على الخيمة. أشعر أن الخيمة أصبحت مكان إقامتي الدائم. أفكر فيها كما كنت أفكر في بيتي الذي كان لي؛ أما الآن، فلديّ خيمة. علينا أن نبدأ كل شيء من جديد. الحياة في الخيمة قاسية؛ تنامين، لكنك لا تنامين حقًا. هناك حرائق وقصف وسرقات. لا أمان. عائلتي تحتاج إلى كل شيء، وأنا المسؤولة عنهم، وعليّ أن أوفّر لهم كل شيء".