قصف ونسف منازل يفاقمان معاناة النازحين في غزة

تتواصل التداعيات الإنسانية للتصعيد الميداني في قطاع غزة، مع استمرار استهداف المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين، ما يثير مخاوف من تراجع فرص تثبيت التهدئة وتفاقم معاناة المدنيين في ظل تعثر تنفيذ التفاهمات السياسية.

واصلت القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات نسف للمنازل والمنشآت السكنية، وإطلاق نار وقصف مدفعي، طالت مناطق متفرقة من القطاع، بما فيها خيام النازحين ومراكز الإيواء، وأسفرت عن سقوط شهداء ومصابين، بينهم نساء وأطفال.

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وشهدت مناطق شمالي القطاع عمليات نسف لمنازل، إذ نفذت القوات الإسرائيلية عمليتين في المناطق الشمالية الشرقية من مدينة غزة، إلى جانب عمليات مماثلة استهدفت ما تبقى من منازل المواطنين شرقي بلدة بيت لاهيا.

كما أطلقت الآليات العسكرية نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط القطاع، وجنوبي مدينة خانيونس، فيما شهدت مدينة رفح عمليات نسف لمنازل المواطنين.

ووفق المعطيات الواردة، ارتكبت القوات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 26 خرقا للهدنة، شملت إطلاق نار وقصفا مدفعيا وجويا، وأسفرت عن استشهاد خمسة نازحين وإصابة آخرين، في وقت تتواصل فيه التحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية، ولا سيما في المناطق التي تتعرض للقصف والاستهداف.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أُعلن التوصل إليه بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "خارطة طريق" لتنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، فإن الخروقات الميدانية لا تزال متواصلة.

وفي المقابل، أعلنت الفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق في أكثر من مناسبة، بينما يستمر تبادل الاتهامات بشأن عدم الالتزام بالاتفاق، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد المتجدد إلى تقويض الهدنة وزيادة معاناة المدنيين في القطاع.