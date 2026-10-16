شهيد ومصابون في قصف الاحتلال على قطاع غزة

استشهد أحد الأهالي متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال، الليلة الماضية، شمال غرب مدينة غزة، وأصيب آخرون في قصف وإطلاق نار بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استُشهد محمود المدهون متأثرا بإصابته إثر قصف الاحتلال حيّ الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، كما أصيب 5 آخرون بجروح.

وتواصل قوات الاحتلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف المنازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث نفذت عمليات نسف شمالي القطاع، وفجّرت روبوتا مفخخا محمّلا بأطنان من المتفجرات لتدمير ما تبقى من منازل شرقي مدينة غزة.

وفي حيّ الشجاعية شرقي المدينة، فجّرت قوات الاحتلال روبوتين مفخخين، فيما أطلقت آلياتها النار شرقي حي التفاح، ونفّذت قصفا مدفعيا على المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وتسببت الاهتزازات الناجمة عن عمليات النسف بالمتفجرات شرقي المدينة في انهيار جزء من منزل في حي الشيخ رضوان.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيران أسلحتها الثقيلة شمال مخيم البريج.

وجنوبي القطاع، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار وعددا من القذائف في بحر مدينة رفح، فيما استهدف إطلاق نار من الطيران المروحي المناطق الغربية من المدينة. كما أطلقت مدفعية الاحتلال النار صوب خيام النازحين في مواصي رفح.

وفي مدينة خانيونس، أطلقت مدفعية الاحتلال النار بكثافة شرقي المدينة وجنوبها.