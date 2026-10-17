غزة: تشييع 75 شهيدًا انتشلوا من تحت الأنقاض بعد 3 سنوات من استشهادهم

شيّعت عائلات من غزة، مساء السبت، جثامين 75 شهيدًا بعد انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، بعد أن قضوا في قصف إسرائيلي على مبانٍ سكنية في كانون الأول/ ديسمبر 2023، في مشهد يظهر حجم المأساة الإنسانية المتواصلة في القطاع.

جنازة جماعية جديدة في غزة لـ75 شهيدًا قتلهم الاحتلال في كانون الأول 2023 (Getty Images)

ودّعت عائلات فلسطينية في مدينة غزة، مساء السبت، جثامين 75 شهيدًا انتشلتها طواقم الدفاع المدني من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في حي الدرج شرقي المدينة، بعد سنوات من تعذّر الوصول إليها، وسط مشاهد حزن لأهالٍ فقدوا أبناءهم وأفرادًا من عائلاتهم.

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وأفاد محمد عطا الله بأنه فقد والده وإخوته وأخواته وأفرادًا من عائلته، في قصف استهدف منزلًا كانوا بداخله في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2023، ولم تنجُ منه سوى ابنة أخته التي كانت تبلغ 8 سنوات.

جنازة جماعية جديدة في قطاع غزة pic.twitter.com/pZP73LIXgz — موقع عرب 48 (@arab48website) October 17, 2026

وقال: "الجرح لم يندمل. نحن كل يوم ننزف، وسنبقى متمسكين بأرضنا، لن نغادر هذه الأرض، لن نهاجر من أرضنا مهما فعلتم بنا".

وقالت روان الخضري، التي فقدت زوجها وابنتها البالغة 8 سنوات وابنها البالغ سنتين: "أنا اليوم هنا مش بس كزوجة فقدت زوجها، ولا كأم فقدت أولادها، أنا اليوم هنا كإنسانة فقدت عائلتها بأكملها".

وأضافت: "صحيح إنه الجرح انفتح من جديد، لكن الحقيقة إنه هذا الجرح عمره ما اندمل، متمنية ألّا تضطر أي أم إلى خوض التجربة نفسها".



أما أبو هيثم حجاج، فتحدث عن تعذّر انتشال جثامين أفراد عائلته طوال فترة وجوده في جنوبي القطاع، بسبب القصف ونقص الإمكانيات والمعدات، قائلًا: "كان الوضع صعب كثير كثير"، وأشار إلى أن الجثامين انتُشلت مؤخرًا، بعد انتظار استمر سنوات.

ولم تعد غزة غريبةً عن الجنازات الجماعية، ففي أيلول/ سبتمبر الماضي شيّع الآلاف في مدينة غزة 100 شهيدًا، بينهم نحو 60 طفلًا، انتُشلت جثامينهم من تحت أنقاض منازلهم في حي الزيتون بعد أكثر من عامين ونصف من مقتلهم، وذلك بعد جهود شاقة للدفاع المدني ووسط نقص حاد في المعدات اللازمة.

مدينة غزّة تشيّع جثامين ورفات 100 شهيد، بينهم نحو 60 طفلا، انتُشلوا مؤخرا من تحت الأنقاض، اليوم الأحد. pic.twitter.com/Uqge8jF6aI — موقع عرب 48 (@arab48website) September 6, 2026

وكذلك في آب/ أغسطس الماضي، شيّع أهالي غزة جثامين 112 شهيدًا وشهيدة بعد 3 أعوام من استشهادهم بقصف إسرائيلي على مبانٍ سكنية، وقد جرى انتشالهم من تحت الأنقاض بعد أعمال بحث استمرت أسابيع وسط دمار واسع خلفه القصف الإسرائيلي.

جثامين الشهداء الـ12، 4 آب/ أغسطس 2026

وتظهر الإحصاءات الرسمية الفلسطينية أن عدد شهداء الإبادة الجماعية بلغ 74,469 شهيدًا على الأقل، في حين تجاوز عدد المصابين 175,492 مصابًا.