غزة: 5 شهداء الجمعة وتجدد إطلاق النار والقصف ونسف منازل

واصلت قوات الاحتلال، صباح السبت، عمليات القصف وإطلاق النار ونسف المنازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط أنباء عن إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال في محيط جسر وادي غزة، شمالي المحافظة الوسطى، وذلك بعد يوم استشهد خلاله 5 أشخاص، بينهم امرأة، وأصيب آخرون.

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وأفادت تقارير ميدانية بتجدد إطلاق النار من آليات الاحتلال شمال شرقي مخيم البريج، وإصابة شخص برصاص القوات الإسرائيلية شرقي المخيم، إلى جانب تدمير منزل شرقي مخيم المغازي.

وفي مدينة غزة، واصلت قوات الاحتلال عمليات نسف المنازل في المناطق الشرقية، حيث فجّرت روبوتات مفخخة محمّلة بكميات كبيرة من المتفجرات، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية.

وشهد حي الشجاعية تفجير روبوتين مفخخين، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي حي التفاح، واستهدفت المدفعية المناطق الشرقية من المدينة. كما تسببت الاهتزازات الناجمة عن عمليات النسف بانهيار جزء من منزل في حي الشيخ رضوان.

إلى ذلك، أفادت تقارير ميدانية، فجر اليوم، باستمرار القصف المدفعي شمالي القطاع، وإطلاق قنابل إنارة، إلى جانب تنفيذ عمليتي نسف لمنازل شرقي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، شهدت المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خانيونس قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار كثيفًا، فيما أفادت تقارير محلية بإطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه خيام تؤوي نازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي المدينة.

وفي رفح، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار وعددًا من القذائف في بحر المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي باتجاه مناطقها الغربية، فيما استهدفت قوات الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي.

وتأتي هذه التطورات غداة استشهاد 5 أشخاص، الجمعة، في هجمات للاحتلال استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

ففي شمال غزة، استشهد فلسطيني برصاص مسيّرة إسرائيلية في منطقة التوام، وآخر جراء قصف استهدف منزلاً في مخيم جباليا.

وفي مدينة غزة، استشهد شخص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على حي النصر، فيما استشهد ثالث متأثرًا بجراح أصيب بها إثر قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان.

أما في جنوب القطاع، فاستشهدت امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا بنيران الاحتلال في منطقة بئر 19 بمواصي خانيونس.