صحة غزة: 7 شهداء و25 إصابة خلال 24 ساعة

تواصلت عمليات نسف المنازل وتجريف المناطق السكنية، بالتزامن مع استهداف خيام النازحين وقصف المناطق الشرقية من القطاع، في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، وصول 7 شهداء، بينهم شهيد جرى انتشال جثمانه، و25 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، بأن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بلغت 1,517 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 5,400، إلى جانب انتشال جثامين 839 شهيدا.

وبذلك، ترتفع الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,475 شهيدا و175,517 مصابا.

استشهدت طفلة وأصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم نازحون وصيادون، جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي الذي استهدف خيام النازحين ومناطق متفرقة في قطاع غزة، الأحد، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات نسف وهدم للمنازل، في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بوساطة عربية وأميركية.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد طفلة جراء إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص باتجاه خيام النازحين في مخيم المغازي، وسط القطاع.

كما أصيب نازح بنيران الجيش في منطقة السكة بمدينة خانيونس، جنوبي القطاع، فيما أصيب نازح آخر بجروح خطيرة برصاص القوات الإسرائيلية شرقي قرية المصدر، وسط غزة.

وفي السياق، أصيب صيادان بشظايا قنبلة أطلقتها مسيرة إسرائيلية واستهدفت قارب صيد في بحر مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار بكثافة باتجاه خيام النازحين في محيط مدينة حمد، شمالي خانيونس، واستهدفت آلياتها العسكرية خياما ومنازل للفلسطينيين جنوب المدينة وغرب رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشمالية الشرقية لخانيونس.

وامتدت الهجمات إلى مناطق متفرقة شمالي القطاع ووسطه، حيث تعرضت المناطق الشرقية من مدينة غزة وحي التفاح ومحيط مخيم جباليا لقصف مدفعي وإطلاق نار من الرافعات العسكرية الإسرائيلية.

كما طال قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات المناطق الشرقية لمخيم البريج، وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، سمع دوي انفجار في منطقة السنافور بحي التفاح، ناجم عن تفجير صناديق مفخخة، بالتزامن مع عمليات هدم نفذتها جرافات إسرائيلية، استهدفت ما تبقى من منازل المواطنين في المنطقة.

كذلك توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في محيط جسر المشاة ببلدة المغراقة، شمالي المحافظة الوسطى، وسط إطلاق نار كثيف، فيما تجدد القصف المدفعي شمالي مخيم البريج.

وفي شرق مدينة غزة، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار باتجاه منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في محيط حيّي التفاح والشجاعية، بالتزامن مع قصف مدفعي.

وشهد حي الشجاعية انفجار صندوق محمل بمواد متفجرة، قالت مصادر إنه أُسقط بواسطة طائرة مسيّرة إسرائيلية.

كما استخدمت القوات الإسرائيلية روبوتات مفخخة في عمليات نسف بمناطق شرقي القطاع، ما تسبب في انفجارات عنيفة، في أسلوب سبق أن استخدمته خلال الحرب على غزة، وأدى إلى تدمير منازل ومبانٍ سكنية.

وتتواصل هذه الهجمات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تركز جانب من الاستهدافات على مناطق إيواء النازحين ومحيطها، بالتزامن مع عمليات القصف والتدمير التي تطال مناطق متفرقة من القطاع.