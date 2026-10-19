برنامج الأغذية العالمي يوقف المساعدات لنصف مليون نازح في غزة بسبب نقص التمويل

وقف المساعدات الشهرية لـ500 ألف نازح في قطاع غزة بسبب نقص التمويل لبرنامج الأغذية العالمي، ليتراجع عدد الفلسطينيين الذين يحصلون على مساعدات البرنامج إلى 1,1 مليون شخص، ما يعادل نصف أهالي غزة تقريبا.

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الإثنين، قراره وقف المساعدات الشهرية لـ500 ألف نازح في قطاع غزة بسبب نقص التمويل، فيما حذّر من أن الاحتياجات لا تزال كبيرة.

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وقال المدير القِطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية شون هيوز "اعتبارا من هذا الشهر، بات علينا شطب نصف مليون شخص من إجمالي من نقدم لهم المساعدات".

ويتراجع بذلك عدد الفلسطينيين الذين يحصلون على مساعدات برنامج الأغذية العالمي سواء على شكل مساعدات غذائية أو نقدية إلى 1,1 مليون شخص، أي ما يعادل نصف أهالي غزة تقريبا.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إن جهوده خففت من آثار المجاعة التي شهدتها غزة العام الماضي. وحذّر من أن الأوضاع لم تتحسن إلى الحد الذي يتيح التوقف عن تقديم المساعدات.

وقال هيوز في مكتب الوكالة الأممية في القدس المحتلة "الناس ليسوا في أمان. تتواصل الضربات الجوية بشكل يومي. يواصل الناس النزوح".

وأضاف "ما زال الجميع تقريبا من دون منزل دائم يمكنهم العيش فيه. والظروف الإنسانية قاسية".

وتفيد أحدث التقييمات بأن 1,4 مليون شخص، أي ما يعادل نحو ثلثي سكان غزة، ما زالوا يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" ويحتاجون لمساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.