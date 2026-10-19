شهداء وجرحى في هجمات إسرائيلية على غزة

تتواصل الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وسط اتساع رقعة الاستهدافات لتشمل مناطق سكنية ومواقع تؤوي النازحين، ما يزيد المخاوف على سلامة المدنيين ويهدد استقرار التهدئة.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء، إلى جانب إطلاق النار من الطائرات المسيّرة والآليات العسكرية والزوارق الحربية، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين.

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وأصيب نازح برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم نهر البارد، جنوب مدينة خانيونس، فيما واصلت الآليات العسكرية إطلاق النار بكثافة في محيط المنطقة.

كما استهدفت نيران القوات الإسرائيلية منازل المواطنين وخيام النازحين شرقي حيي التفاح والشجاعية في مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق شمالي القطاع.

وفي وسط القطاع، تعرضت المناطق الشرقية من مخيم البريج لإطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية، فيما استهدفت القوات خيام النازحين في منطقة مواصي رفح بإطلاق النار، وطال قصف مدفعي المناطق الشمالية الشرقية من خان يونس. كذلك أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها في البحر قبالة مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقع بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، رغم الإعلان عن خارطة طريق لتنفيذ مراحل التهدئة وإنهاء الحرب على غزة.

وتثير الهجمات المتواصلة مخاوف من تقويض الاتفاق، بينما يواصل سكان القطاع مواجهة آثار الحرب والدمار الواسع وتفاقم الاحتياجات الإنسانية.