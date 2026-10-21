صحة غزة: نفاد زيوت المولدات الكهربائية يهدد بتوقف أقسام طبية منقذة للحياة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن زيوت تشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات قد نفدت بسبب الحصار الإسرائيلي، وأكدت حاجتها العاجلة إلى 2,500 لترا شهريا من هذه الزيوت لمنع انهيار المولدات، والحفاظ على ما تبقى من خدمات طبية.

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، نفاد الزيوت اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء بالمستشفيات، وشددت على حاجتها العاجلة إلى أكثر من 2,500 لترا شهريا لمنع انهيار المولدات المتبقية، في ظل القيود الإسرائيلية على إدخال مستلزمات التشغيل والصيانة.

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وحذرت الوزارة في بيان من أن استمرار الأزمة يهدد بتوقف أقسام طبية منقذة للحياة، بعدما أعلنت في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي خروج 70% من مولدات المستشفيات عن الخدمة؛ جراء نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار بفعل الحصار الإسرائيلي.

وقالت إن نفاد الزيوت يعني "الانهيار والتهالك الميكانيكي الفوري" للمولدات المتبقية، التي تعمل في ظروف هندسية وفنية معقدة.

وأوضحت أن تشغيل المولدات لساعات طويلة يزيد استهلاكها للزيوت وحاجتها إلى الصيانة، وحذرت من أن توقفها سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن أقسام حيوية ومنقذة للحياة، دون تحديدها، وتعدّ غرف العمليات والعناية المركزة من أبرز الأقسام المعتمدة على الكهرباء.

كميات محدودة واحتياجات متزايدة

قال مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة، مازن العرايشي، في أيلول/ سبتمبر الماضي إن كميات الزيوت التي سُمح بإدخالها خلال الفترة السابقة كانت محدودة، ولا تلبي احتياجات تشغيل المولدات وصيانتها.

وحذر آنذاك من أن تأخر تغيير الزيوت يعرض المولدات لأعطال ميكانيكية قد تؤدي إلى توقفها.

وفي بيان صدر الأربعاء، أكدت الوزارة أن توفير كميات محدودة من الزيوت ضمن ما وصفته بـ"الحلول الإسعافية" لا يضمن استمرار تشغيل المولدات، في ظل استهلاكها المتزايد وحاجتها إلى الصيانة.

أقسام طبية تعطلت سابقا

وسبق أن تسبب نقص الزيوت وقطع الغيار في تعطيل خدمات طبية بمستشفيات غزة، بينها المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" بمدينة غزة.

إذ في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي أعلنت مصادر طبية بالمستشفى توقف مولده الكهربائي الرئيس بسبب نفاد الزيوت وقطع الغيار، ما أدى إلى تعطل قسم التصوير الطبي وجهاز الأشعة المقطعية، وتأجيل عمليات جراحية.

كما أعلنت وزارة الصحة، في 13 أيلول/ سبتمبر، توقف عدد من مولدات المستشفيات خلال الأيام السابقة، جراء نقص الزيوت والوقود وقطع الغيار.

الحرمان من الكهرباء منذ 2023

وتعتمد مستشفيات غزة على المولدات مصدرا أساسيا للكهرباء لتشغيل غرف العمليات والعناية المركزة وحضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي وغسيل الكلى، منذ أن قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن القطاع في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي 11 من الشهر ذاته، توقفت محطة التوليد الوحيدة في غزة جراء نفاد الوقود، ما تسبب بانقطاع شامل للكهرباء، في وقت تعرضت فيه خطوط الكهرباء والكابلات وشبكات التوزيع لدمار واسع خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على القطاع بدعم أميركي.

وأعاق تدمير الشبكة إعادة إمداد المستشفيات بالكهرباء، ما اضطرها إلى الاعتماد على المولدات لساعات طويلة لتشغيل أقسامها الطبية.

وطالبت وزارة الصحة، الأربعاء، الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الإنسانية، والتدخل الفوري لضمان إدخال الزيوت وقطع الغيار اللازمة لمنع توقف المولدات المتبقية.

وتتواصل أزمة الكهرباء رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وسط استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال الإمدادات اللازمة لإعادة تأهيل المنظومة الصحية بالقطاع.