74,494 شهيدا و175,604 إصابات منذ بدء الحرب على غزة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تجدد القصف وإطلاق النار ونسف المنازل في مناطق متفرقة، وسط سقوط شهداء وجرحى واستمرار معاناة النازحين.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، وصول 7 شهداء و24 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 ارتفعت إلى 1,534 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 5,486، إضافة إلى انتشال جثامين 841 شهيدا.

وبحسب التقرير، ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى 74,494 شهيدا و175,604 مصابين.

وتواصل القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ شهدت مناطق متفرقة من القطاع، الأربعاء، غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات نسف لمنازل ومنشآت فلسطينية، إلى جانب استهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء وإطلاق نار مكثف، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.

وتتواصل هذه الخروقات لليوم الـ377 على التوالي، وفقًا للنص، منذ توقيع اتفاق التهدئة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بوساطة عربية وأميركية، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وفي المحافظة الوسطى، وسط القطاع، استهدف قصف مدفعي، تزامن مع إطلاق نار من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية، محيط جسر وادي غزة شمال شرقي المحافظة.

وفي جنوب القطاع، نفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف واسعة لمنازل ومنشآت فلسطينية في مدينة رفح، فيما شهدت المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خانيونس إطلاق نار من الآليات والدبابات الإسرائيلية.

أما في شمال القطاع، فقد أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بكثافة شمال غربي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار متواصل شرقي مخيم جباليا للاجئين وشمال بيت لاهيا.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومراحله، وسط اتهامات إسرائيلية بخرق التهدئة، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى تثبيت وقف الحرب والالتزام ببنود الاتفاق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 31 تموز/ يوليو 2026، التوصل إلى ما وصفه بـ"خارطة طريق" لتنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة. وبحسب النص، وافقت الفصائل الفلسطينية على الخارطة، بينما رفضتها إسرائيل وأصرت على مواصلة عملياتها العسكرية.