وزارة التعليم بغزة: إسرائيل قتلت 6 طلاب مدرسة خلال يومين وأصابت طالبتين بالرصاص الحي

قالت وزارة التربية والتعليم في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 6 أطفال من طلاب المدارس في اليومين الأخيرين، وأصابت طفلتين بالرصاص الحي بإطلاقها النيران اتجاه مدرسة "مرادية" للبنات ومحيطها في جباليا، في استهداف ممنهج للأطفال والتعليم في غزة.

طلاب من غزة يجتازون الركام في طريقهم إلى خيام التعليم (Getty Images)

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، الأربعاء، استشهاد 6 طلبة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء اعتداءات إسرائيلية خلال اليومين الماضيين، فيما أصيبت طالبتان برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بمدرسة في جباليا شمالي القطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتأتي هذه التطورات بعد نحو شهر من استئناف الدراسة في غزة، في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب انقطاع الدراسة الحضورية المنتظمة لنحو 3 أعوام بسبب حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وسط دمار واسع طال المنشآت التعليمية.

وقالت الوزارة في بيان إن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار باتجاه مدرسة "مرادية" للبنات ومحيطها في جباليا، ما أدى إلى إصابة الطالبتين سعاد قنديل منصور عبد ربه، وآمنة خالد علي خضر.

وأوضحت أن سعاد، الطالبة بالصف السادس، أصيبت برصاصة في الفخذ استدعت نقلها إلى غرفة العمليات، فيما أصيبت آمنة، الطالبة بالصف الرابع، بجروح في البطن.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل إضافية بشأن الحالة الصحية للطالبتين.

وأضافت أن الحادثة تأتي في سياق ما وصفته بـ"التصعيد الخطير والمتواصل" الذي يستهدف الطلبة والأطفال الفلسطينيين، وسلطت الضوء على أن سقوط الضحايا والإصابات يعكس حجم المخاطر التي يواجهونها حتى داخل مدارسهم.

وحذرت من أن الاعتداءات المتكررة على المدارس وطلبتها تقوض ما تبقى من مقومات العملية التعليمية بالقطاع.

وشددت على ضرورة أن "المدارس يجب أن تكون أماكن آمنة للتعلم، لا ساحات للخوف والإصابة والموت"، وأن "استهداف الطلبة يحرمهم من حقهم الأساسي في التعليم".

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بحماية الأطفال والتعليم بالتدخل العاجل لحماية الطلبة والطواقم التعليمية، ووقف الاعتداءات على المدارس ومحيطها، ومساءلة المسؤولين عنها.

وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلنت الوزارة استشهاد 3 طلاب بنيران الاحتلال الإسرائيلي، هم تامر شادي صبح، ومحمد رياض أبو حماد، ومسك حازم الدلو.

وسبق أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في آب/ أغسطس الماضي، توثيقها استشهاد 300 طفل على الأقل في غزة بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان "وقف إطلاق النار" في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وذكرت بيانات رسمية من قطاع غزة أن إسرائيل قتلت خلال حرب الإبادة أكثر من 20,051 طالبا وطالبة في سن التعليم المدرسي.

وأوضحت البيانات الرسمية أن حرب الإبادة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 769 موظفا في وزارة التربية والتعليم العالي، وما يزيد على 532 معلما عاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة ومدراس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".