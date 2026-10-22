4 شهداء و12 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

شهد قطاع غزة، تصعيدا إسرائيليا جديدا شمل قصفا مدفعيا وغارات جوية ونسف مبانٍ سكنية، إلى جانب استهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، وصول 4 شهداء، أحدهم متأثرا بجروحه، و12 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي، أن حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغت 1,538 شهيدا، فيما وصل عدد المصابين إلى 5,498، مشيرة إلى انتشال جثامين 841 شهيدا من تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وبحسب التقرير، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 74,498 شهيدا و175,616 مصابا.

وواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي والغارات الجوية ونسف المباني السكنية، إلى جانب استهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أسفر عن سقوط شهداء ووقوع إصابات، بينهم أطفال ونساء وكبار سن.

وأفادت وحدة الإسعاف والطوارئ بإصابة نازح برصاص القوات الإسرائيلية خارج مناطق سيطرتها شمالي خانيونس، فيما سجلت إصابة أخرى جراء إطلاق النار على مدينة حمد شمالي المدينة. وأعلن مجمع ناصر الطبي إصابة أربعة أفراد من أسرة واحدة، بينهم أطفال، إثر سقوط قذيفة إسرائيلية على مركز إيواء غربي خانيونس.

كما وصلت إصابات إلى مستشفى ناصر جراء قصف مدفعي استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل ساحة مدرسة مصطفى حافظ في منطقة المعسكر غربي المدينة.

وفي مدينة غزة، اندلعت النيران في مركبة فلسطينية وعدد من خيام النازحين إثر إلقاء طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "كواد كابتر" قنبلة قرب مفترق الشجاعية شرقي المدينة.

وامتد القصف المدفعي إلى محيط السنافور شرقي مدينة غزة والمناطق الجنوبية من خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا شقة سكنية خلف "التاج مول" في حي الرمال، ومنزلا قرب دوار أبو علبة في حي الشيخ رضوان شمال غربي غزة.

وفي سياق متصل، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمبانٍ سكنية في المناطق الشرقية من مدينة غزة وشمالي القطاع، وفجرت روبوتا مفخخا شرقي المدينة.

وتأتي هذه التطورات في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي وُقّع في شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأميركية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "خارطة طريق" لتنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وسط استمرار التصعيد الميداني.