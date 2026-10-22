غزة: إغلاق 10 من أصل 17 مخبزًا تجاريًا والبقية مهددة بالتوقف

توقفت 10 مخابز تجارية عن العمل في قطاع غزة بسبب نفاد الطحين، فيما تواجه المخابز السبعة المتبقية خطر الإغلاق خلال 48 ساعة. وتحذر جهات حكومية ومهنية من تفاقم أزمة الغذاء، وسط استمرار القيود الإسرائيلية على دخول الإمدادات.

تفاقمت أزمة الخبز في قطاع غزة، الخميس، مع توقف 10 مخابز تجارية من أصل 17 عن العمل، وتحذيرات من إغلاق المخابز السبعة المتبقية خلال 48 ساعة، بسبب نفاد الطحين واستمرار القيود الإسرائيلية على دخول الإمدادات الغذائية، فيما لا تغطي المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي سوى ربع احتياجات السكان.

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وقال رئيس جمعية المخابز في غزة، عبد الناصر العجرمي، إن الطحين التجاري لم يدخل القطاع منذ أكثر من عشرة أيام، رغم إعلان إسرائيل استئناف إدخال الشاحنات التجارية، محذرًا من أن نفاد المخزون يهدد بتوقف المخابز المتبقية وتفاقم أزمة توفير الخبز واضطراب الأسواق.

وأوضح العجرمي أن 21 مخبزًا مدعومًا من برنامج الأغذية العالمي تنتج 150 طنًا من الخبز، لكنها لا تلبي سوى 25% من احتياجات القطاع، في ظل استمرار النقص الحاد في المواد الغذائية.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل التحكم بالمعابر، وتتنصل من الالتزام بإدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة من المساعدات والبضائع يوميًا، وفق بروتوكول وقف إطلاق النار.

وفي السياق، حذرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، الخميس، من تداعيات إنسانية خطيرة لتوقف المخابز، خصوصًا على الأسر النازحة والأطفال والنساء الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية.

وقالت الوزارة إن استمرار منع دخول الطحين والمستلزمات اللازمة لتشغيل المخابز يمثل امتدادًا لما وصفته بأنه "سياسة التجويع الممنهجة واستخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين العزل"، معتبرة أن القيود الإسرائيلية تهدد بانهيار منظومة توفير الغذاء للأسر المحتاجة.

أكثر من 66% من الاحتياجات الأساسية غير متوفرة

من جانبه، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن أكثر من 66% من احتياجات سكان القطاع الأساسية غير متوفرة، فيما لا تغطي كميات البضائع التي تسمح إسرائيل بدخولها سوى 37% من الاحتياجات اليومية.

وأوضح الثوابتة أن 76 ألفًا و297 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة من أصل 226 ألفًا و200 شاحنة كان يفترض دخولها خلال 377 يومًا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ما يعني أن نسبة الالتزام بإدخال الشاحنات لم تتجاوز 33.7%.

وحذر من استمرار تدهور الأوضاع الغذائية، مشيرًا إلى أن نحو 1.4 مليون فلسطيني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما وثقت الجهات الحكومية وفاة 466 فلسطينيًا، بينهم 157 طفلًا، جراء سوء التغذية والمجاعة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتتزامن أزمة المخابز مع تراجع المساعدات الغذائية، بعدما حذرت وزارة التنمية الاجتماعية، الإثنين، من تداعيات إعلان برنامج الأغذية العالمي وقف مساعداته لنحو 500 ألف فلسطيني بسبب نقص التمويل.

وكان البرنامج قد أعلن حاجته العاجلة إلى 450 مليون دولار للحفاظ على عملياته الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري حتى آذار/ مارس 2027.

وطالبت وزارة التنمية الاجتماعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر وضمان دخول الطحين والوقود والمواد الغذائية دون قيود، وتكثيف الجهود الإغاثية لتوفير الغذاء للأسر المتضررة في مختلف مناطق القطاع.