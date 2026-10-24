إصابات بقصف منزلين مأهولين شرقي غزة والاحتلال يواصل عدوانه وإطلاق النار

استهدفت دبابات الاحتلال منزلين قرب مفترق الشجاعية، فيما شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار من الآليات والزوارق الحربية، بالتزامن مع تفجيرات في حي التفاح.

أُصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلين مأهولين شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف وإطلاق نار وتفجيرات في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام، بأن دبابات الاحتلال أطلقت قذيفتين باتجاه منزلين مأهولين في شارع صلاح الدين، قرب مفترق الشجاعية شرقي المدينة، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية، دون تحديد عدد المصابين أو طبيعة إصاباتهم.

وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة، بالتزامن مع تفجير صناديق مفخخة ألقتها طائرات مسيّرة إسرائيلية في المنطقة، وفق المصادر ذاتها.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه ساحل مدينة غزة.

وفي شمالي القطاع، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شمالي بيت لاهيا، فيما شهدت المناطق الشرقية والغربية من المدينة قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار من الدبابات.

وطاول القصف المدفعي المناطق الشرقية الواقعة بين مدينتي خان يونس ودير البلح، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة في محيط جسر وادي غزة، شمال شرقي المحافظة الوسطى.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.