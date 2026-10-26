خبراء أمميون: الإبادة الجماعية في غزة مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار

أكد خبراء مستقلون مكلفون من الأمم المتحدة أن إسرائيل تواصل ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، واتهموا القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينها التعذيب والاعتداءات الجنسية بحق أسرى فلسطينيين.

طرف من الدمار في منطقة سكنية خلّفته الإبادة الإسرائيلية في غزة (Getty Images)

قال فريق من الخبراء المستقلين المكلفين من الأمم المتحدة في تقرير جديد صدر اليوم، الإثنين، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.

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كذلك اتهم الخبراء القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها التعذيب والاغتصاب في الضفة الغربية المحتلة.

وتضمن تقرير الفريق المختص عدة روايات صادمة حول معاناة أسرى فلسطينيين من اعتداءات جنسية، ارتكبها سجّانون وجنود منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي إحدى الروايات، جرّدت سجّانات امرأة فلسطينية حاملا من ثيابها لتفتيشها، وتضمن ذلك لمس مناطق حساسة بجسدها.

وفي رواية أخرى، اعتدى سجّانون بالضرب على أسيرة ووجهوا إليها ألفاظ مهينة ذات طابع جنسي، كما منعوها من استخدام المرحاض أو الحصول على فوط صحية، مما أدى إلى نزيفها وتلطخ ملابسها وكرسي الاستجواب بالدماء.

وسلّط التقرير الصادر اليوم الإثنين الضوء على أن إسرائيل "تواصل ارتكاب أعمال إبادة جماعية متعمدة، يراد بها تدمير الفلسطينيين في غزة، كليا أو جزئيا".

الرأي العام الأميركي ومنظمات أممية يجرّمون إسرائيل

كشف استطلاع رأي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومعهد "نورك" لأبحاث الشؤون العامة، في تموز/ يوليو الماضي، عن أن نحو 30% من الأميركيين البالغين اليهود يرون أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

وفي السياق ذاته، كشف استطلاع آخر عن أن 74% من طلاب الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية يقرون بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وذلك وفق دراسة أجراها "مركز موريس ومارلين كوهين" للدراسات اليهودية بجامعة "برانديز"، خلال شهر آب/ أغسطس 2026.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بمواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم فظيعة أخرى من خلال الاستهداف المتعمد للأطفال الفلسطينيين.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن "السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن ترتكب في قطاع غزة جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من خلال استهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد، كما ترتكب جرائم حرب في الضفة الغربية".

وكشفت معطيات فلسطينية رسمية أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر بلغ 21,976 طفلا على الأقل، وفي تقرير صدر في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، خلفه مقتل عدة أطفال منهم طلاب مدرسة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

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