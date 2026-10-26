شهداء وجرحى في خانيونس ومناطق متفرقة بغزة

تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وسط سقوط ضحايا في مناطق الإيواء وتواصل القصف وإطلاق النار في أنحاء متفرقة من القطاع.

استشهد ثلاثة نازحين وأصيب العشرات، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، صباح الإثنين، جراء إطلاق نار من آليات وطائرات إسرائيلية استهدف منطقة المواصي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

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وخلال الساعات الـ24 الماضية، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ثمانية فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية، الأحد، بينهم أربعة في مدينة غزة ومناطق شمالي القطاع.

وتواصل القوات الإسرائيلية، لليوم الـ382 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من خلال القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية، ونسف المنازل واستهداف خيام النازحين، بالتزامن مع استمرار الحصار وتشديد القيود المفروضة على القطاع.

وفي خانيونس، أُصيبت طفلة برصاصة في الرقبة أثناء وجودها داخل خيمة عائلتها في منطقة "بئر 19"، كما أصيب نازح آخر جراء إطلاق النار من آليات عسكرية إسرائيلية في المنطقة ذاتها.

وألقت طائرات مسيرة إسرائيلية قنابل على مناطق شرقي بطن السمين، جنوبي خانيونس، فيما أطلقت الآليات العسكرية النار شمالي مخيم البريج وسط القطاع، وشمال شرقي خانيونس.

كما كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الجنوبية والشرقية من خانيونس، واستهدفت مناطق غربي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، بالتزامن مع إطلاق النار شرقي مدينة دير البلح وسط غزة، واستهداف المناطق المحيطة بمدينة حمد شمالي خانيونس.

وتتواصل هذه الهجمات في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها سكان القطاع، ولا سيما النازحون الذين يواجهون مخاطر متزايدة جراء استهداف المناطق التي لجؤوا إليها، إلى جانب نقص الاحتياجات الأساسية واستمرار الحصار.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد وقع بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025. وفي 31 تموز/يوليو 2026، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى "خارطة طريق" لتنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية موافقتها عليها في أكثر من مناسبة، بينما تستمر، وفق المعطيات الواردة، الخروقات الإسرائيلية للاتفاق.