شهداء وجرحى جراء قصف استهدف نازحين في غزة

تتواصل المخاوف من انهيار التهدئة في قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية رغم الاتفاق المعلن، وسط تحديات متزايدة أمام جهود حماية المدنيين وتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان.

استشهدت طفلة، صباح الثلاثاء، جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بالتزامن مع مواصلة القصف المدفعي وإطلاق النار ونسف المنازل، واستهداف مناطق تؤوي النازحين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وفق ما أوردته مصادر محلية.

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وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي باستشهاد الطفلة، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة في منطقتَي العلم والشاكوش غربي مدينة رفح جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق شمالي غزة.

وأكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، شملت الإفناء والاضطهاد والتعذيب والاغتصاب وانتهاكات أخرى.

وأفادت اللجنة، في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن القوات الإسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين عمدا، وتواصل ارتكاب أعمال وصفتها بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، حتى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وتتواصل هذه الهجمات في ظل اتهامات إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي نص على إنهاء الحرب وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ورغم الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ مراحل الاتفاق، لا تزال الهجمات تتسبب في سقوط ضحايا وتفاقم معاناة الفلسطينيين، وسط استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.