3 شهداء و11 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط قصف وإطلاق نار يستهدفان مناطق متفرقة، ما يفاقم معاناة النازحين ويثير مخاوف من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الضحايا.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، وصول 3 شهداء و11 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم شهيد ارتقى حديثا وشهيدان متأثران بجراحهما.

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وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,568 شهيدا، إلى جانب 5,649 إصابة، فيما بلغ عدد حالات انتشال الشهداء 845 حالة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 74,564 شهيدًا و175,770 إصابة.

ميدانيا، واصلت القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار، عبر نسف منازل وإطلاق النار والقصف المدفعي الذي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، ولا سيما المناطق الشرقية والجنوبية من محافظة خانيونس.

وأُصيب عدد من النازحين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط أرض الليمون جنوب شرقي خانيونس، فيما قصفت المدفعية المناطق الشرقية لقرية المصدر، شرقي دير البلح، وسط القطاع.

كما أطلقت الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية النار شمال شرقي خانيونس، وتجدد القصف المدفعي شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف على مرحلتين في مناطق جنوبها.

وتتواصل هذه الخروقات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية، ودخول الاتفاق حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "خارطة طريق" لتنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية موافقتها عليها في أكثر من مناسبة، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية.