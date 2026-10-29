غزة: شهيد في جباليا وتشريد عشرات الأسر بهجمات شمالي القطاع ووسطه

شنت إسرائيل عدة هجمات على قطاع غزة مساء الخميس، استشهد فيها الشاب محمد سمير النجار بعد قصف مخيم الحلاوة للنازحين، واضطرت عشرات الأسر إلى النزوح تحت جنح الظلام بعد قصف منزل في حي الصفطاوي وآخر في مخيم البريج.

فلسطينيون في موقع قصف منزل في حي الصفطاوي شمالي قطاع غزة، 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 (Getty Images)

دمر الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، منزلين في شمالي قطاع غزة ووسطه، ما تسبب في تشريد عشرات الأسر تحت جنح الظلام.

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وجاء القصف ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري في القطاع منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين في حي الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ومخيم البريج وسط القطاع.

ارتقاء شهيد في جباليا

أفادت مصادر محلية بارتقاء الشاب محمد سمير النجار، إثر قصف مسيّرة إسرائيلية بمحيط مخيم حلاوة في جباليا شمالي قطاع غزة، مساء الخميس.

نزوح تحت الظلام

وفي حي الصفطاوي دمرت غارة جوية إسرائيلية منزلا لعائلة المدهون، بعد إنذار بإخلاء مربع سكني في المنطقة.

وقال شهود عيان إن أحد الفلسطينيين تلقى اتصالا من المخابرات الإسرائيلية، طالبه فيه بإخلاء مربع سكني قرب محطة ياسين لتحلية المياه، تمهيدا لقصف إحدى البنايات.

وأضافوا أن الإنذار أثار حالة من الهلع والخوف بين سكان المنطقة، ودفع عشرات الأسر إلى مغادرة منازلها تحت جنح الظلام.

وأوضح الشهود أن السكان لم يُمنحوا سوى دقائق معدودة للإخلاء قبل تنفيذ الغارة.

تدمير بناية سكنية

وفي مخيم البريج وسط القطاع، دمرت غارة إسرائيلية بناية سكنية تعود لعائلة القريناوي في منطقة "بلوك 7"، بعد إنذار بإخلاء مربع سكني.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارة دمرت البناية المكونة من 5 طوابق بالكامل، وأضافت أن القصف ألحق أضرارا واسعة بالمباني والمنازل المحيطة.

ولم يُبلغ عن وقوع شهداء أو مصابين جراء الغارتين، وفق المصادر المحلية، لكن القصف تسبب في دمار واسع بمحيط المنزلين المستهدفين، وتشريد عشرات الأسر التي فقدت مأواها.