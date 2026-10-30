غزة: مصابون بقصف إسرائيلي وتدمير منازل وسط القطاع

إصابة عدد من الأشخاص بقصف لشقة بغزة، ونسف منازل وسط القطاع، وإطلاق نار على خيام نازحين بخانيونس. وتتواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار لترتفع حصيلة الضحايا منذ أكتوير 2025 إلى 1574 شهيدا، وآلاف الجرحى وسط دمار هائل.

من القصف الإسرائيلي على غزة، الليلة الماضية (Getty Images)

أصيب عدد من الأشخاص، اليوم الجمعة، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمدينة غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف لمنازل وسط القطاع، وأطلق النار باتجاه خيام نازحين جنوبه.

وتأتي هذه الهجمات ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الساري منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن مروحية إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا على الأقل باتجاه شقة في بناية سكنية بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن إصابة اثنين بجروح.

وفي وسط القطاع، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف واسعة لمنازل داخل مناطق انتشاره شرقي بلدة المصدر، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف في محيط المنطقة.

وأدت عملية النسف إلى تدمير مبان ومنازل مخلاة من السكان.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار بكثافة باتجاه خيام نازحين في منطقتي قيزان النجار وجورة اللوت جنوبي مدينة خانيونس، وفق مصادر محلية.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حتى الخميس، عن استشهاد 1574 شخصا، وإصابة 5 آلاف و687 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة.

وقتلت إسرائيل خلال الحرب أكثر من 74 ألف شخص وأصابت ما يزيد عن 175 ألفا، ودمرت نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.