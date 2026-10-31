شهيدان في قصف الاحتلال مدينة غزة ومخيم النصيرات

شهدت مناطق شرقي مدينة غزة وغربي بيت لاهيا قصفًا مدفعيًا مكثفًا، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار شمال شرقي خان يونس وباتجاه خيام النازحين في مواصي القرارة ومنطقة بئر 19، واستمر القصف المدفعي شرقي دير البلح، بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال

استشهد فلسطينيان، صباح اليوم السبت، في قصف الاحتلال مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت تقارير صحافية نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطن متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء قصف سابق للاحتلال استهدف حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنا آخر استشهد إثر استهدافه من قصف طائرة مسيّرة للاحتلال في محيط شركة الكهرباء شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما شهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة وغرب بيت لاهيا قصفا مدفعيا بشكل مكثف.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شمال شرق مدينة خان يونس، وباتجاه خيام النازحين في مواصي القرارة/ ومنطقة بئر 19، فيما استمر القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع.

كما واصلت زوارق الاحتلال الحربية إطلاق النار باتجاه ساحل مدينة غزة.