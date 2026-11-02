3 شهداء و4 مصابين بغارات إسرائيلية على وسط وجنوب غزة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تجدد القصف وعمليات النسف وإطلاق النار في مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابة عدد من النازحين، وسط استمرار استهداف المناطق السكنية ومراكز الإيواء.

استشهد ثلاثة نازحين وأصيب أربعة آخرون، الإثنين، جراء غارات نفذتها مسيرات إسرائيلية واستهدفت مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة، بينها محيط بئر 19 في مواصي خانيونس، حيث طالت إحدى الغارات مجموعة من النازحين، وفق مصادر طبية.

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وتواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الإثنين، وشملت إطلاق النار والقصف وعمليات نسف، ما أسفر عن إصابة عدد من النازحين.

وأفاد الدفاع المدني بإصابة نازحين اثنين بشظايا قنبلة ألقتها مسيّرة إسرائيلية في قرية المصدر وسط القطاع، فيما أصيب نازح برصاص القوات الإسرائيلية في البطن بمخيم اليرموك شرقي مدينة غزة.

وفي قرية المصدر، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف واسعة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف شرقي خانيونس، وإلقاء مسيّرات قنابل في محيط دوار أبو حميد وسط المدينة، فيما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها قبالة ساحلها الجنوبي.

وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة خروقات متواصلة للاتفاق، تتخللها عمليات نسف للمنازل وقصف مدفعي واستهدافات جوية وإطلاق نار باتجاه خيام النازحين ومراكز الإيواء، رغم مرور 389 يوما على بدء سريان وقف إطلاق النار.

ورغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى ما وصفه بـ"خارطة طريق" لتنفيذ مراحل الاتفاق وإنهاء الحرب، وموافقة الفصائل الفلسطينية عليها في أكثر من مناسبة، لا تزال الخروقات الإسرائيلية مستمرة في مختلف مناطق القطاع.