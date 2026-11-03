شهداء وجرحى جراء استهداف النازحين ومراكز الإيواء في غزة

تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع استهداف مناطق سكنية ومواقع تؤوي النازحين بالقصف وإطلاق النار، إلى جانب عمليات نسف للمنازل.

واصلت قوات الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية، إلى جانب استهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء وتفجير منازل، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات في مختلف مناطق القطاع.

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وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي باستشهاد نازح متأثرا بجروح أصيب بها يوم الإثنين في مدينة خانيونس، فيما أعلن الدفاع المدني استشهاد شاب متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف الحي الياباني شمال غربي المدينة.

وفي سياق الخروقات البحرية، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائف في بحر مدينة غزة، كما سجلت البحرية الإسرائيلية خرقا مماثلا قبالة سواحل خانيونس، جنوبي القطاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، إذ أسفرت الخروقات خلال الساعات الـ24 الماضية عن استشهاد سبعة نازحين وإصابة العشرات، بحسب المعطيات الواردة في التقرير.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 5,989 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه، بينها 753 خرقا خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأوضح أن هذه الانتهاكات أدت إلى استشهاد 1,593 فلسطينيا وإصابة 5,748 آخرين، إضافة إلى اعتقال 217 شخصا.

وتتواصل الخروقات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى ما وصفه بـ"خارطة طريق" لتنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وموافقة الفصائل الفلسطينية عليها في أكثر من مناسبة، من دون أن ينعكس ذلك على وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية.