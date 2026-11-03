غزة: تحذير من غرق أكثر من 1,000 موقع لإيواء النازحين خلال الشتاء

تواجه آلاف العائلات النازحة في قطاع غزة خطر الغرق مع اقتراب المنخفضات الجوية، في ظل إقامة أكثر من ألف مخيم وموقع إيواء في مناطق منخفضة تفتقر إلى وسائل الحماية وتصريف مياه الأمطار، ونقص حاد في الخيام ومستلزمات الإيواء.

حذرت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة اليوم، الثلاثاء، من تعرض أكثر من 1,000 موقع ومخيم لإيواء النازحين للغرق خلال فصل الشتاء، في ظل إقامة العديد منها في مناطق منخفضة تفتقر إلى وسائل الحماية وتصريف مياه الأمطار، وبالتزامن مع نقص حاد في الخيام ومستلزمات الإيواء.

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وقال المنسق العام لشبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، محمد صالحة، في تصريحات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن المخاطر تتزايد مع دخول فصل الشتاء واقتراب المنخفضات الجوية، مشيرا إلى أن المواقع التي تؤوي آلاف العائلات لا تتوافر فيها تدابير كافية للحد من تداعيات الأمطار والسيول.

وأوضح صالحة أن إدخال الخيام والشوادر إلى القطاع لا يزال قليلا جدا ولا يتناسب مع حجم الاحتياجات، لا سيما في ظل تضرر أعداد كبيرة من الخيام الحالية نتيجة الاستخدام الطويل والظروف الجوية، ما يجعل استبدالها ضرورة ملحة لحماية العائلات النازحة.

وأضاف أن المؤسسات الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة تواجه صعوبات كبيرة في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، بسبب نفاد مخزونها من مواد الإيواء وقلة الإمدادات المتاحة، رغم المناشدات المتكررة لتوفير المساعدات اللازمة.

وتواجه العائلات النازحة في قطاع غزة ظروفا معيشية صعبة وقاسية، مع استمرار إقامتها في خيام تفتقر إلى مقومات الحماية من البرد والأمطار، فيما يزيد تضرر المساكن والبنية التحتية خلال الحرب من صعوبة توفير أماكن إقامة بديلة وآمنة مع حلول فصل الشتاء.

وتتواصل معاناة أهالي غزة بسبب تنصل إسرائيل من واجبتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ العمل به في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ما أدى إلى نقص حاد في المواد التي يحتاج إليها أهالي غزة، في ما يخص الغذاء والدواء وماء الشرب وأماكن الإيواء والوقود، وغيرها مما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.