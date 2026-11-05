شهيد وإصابات بقصف خيام نازحين وسط قطاع غزة

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مع تجدد استهداف النازحين والمناطق السكنية بالقصف وإطلاق النار، إلى جانب عمليات تدمير للمنازل والمنشآت، ما أسفر عن شهيد وعدد من المصابين، في مشهد يعكس استمرار تدهور الأوضاع الميدانية

واصلت قوات الجيش الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ392 على التوالي، عبر سلسلة هجمات جوية ومدفعية وعمليات نسف للمنازل والمنشآت، استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، بما فيها خيام النازحين ومراكز الإيواء، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من النازحين.

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وأفادت مصادر طبية باستشهاد عبد وليد مطر، وإصابة آخرين، إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين غربي بلدة الزوايدة وسط القطاع. كما سجلت إصابات جراء استهداف مسيّرة أخرى مجموعة من النازحين بالقرب من مخيم الست أميرة في حي البركة جنوب مدينة دير البلح.

وفي جنوب القطاع، أصيب رجل وامرأة بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في منطقتي السطر وحمد شمال مدينة خانيونس، وفق ما أفادت به مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي استهدف المناطق الجنوبية من خانيونس، وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية، التي نفذت أيضا عمليات نسف لمنازل ومنشآت فلسطينية في المناطق الشرقية من المدينة.

وفي مدينة غزة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على حي الكرامة شمال غربي المدينة، فيما تعرضت المناطق الشرقية لقصف مدفعي.

وتأتي هذه الهجمات في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ورغم الاتفاق، لا تزال الاعتداءات والهجمات الإسرائيلية تتواصل بوتيرة متفاوتة، بين القصف وإطلاق النار وتدمير المنازل، وسط استمرار المعاناة الإنسانية في القطاع جراء الحصار وتدهور الأوضاع المعيشية، في ظل عدم توقف عمليات القتل والتدمير منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.