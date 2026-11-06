غزة: شهيدان متأثرين بإصابتيهما بهجمات إسرائيلية بينهما طالبة أصيبت بقصف على جامعة

استشهد شخصان في غزة، بينهما طالبة طب، متأثرين بجراحهما جراء قصوفات إسرائيلية سابقة، فيما أطلق الجيش نيرانا كثيفة استهدفت خيام النازحين شمال غربي رفح، مواصلا خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقع مئات الشهداء والجرحى.

استشهد شخصان بينهما طالبة بكلية الطب، اليوم الجمعة، متأثرين بإصابتيهما في هجمات إسرائيلية سابقة على مدينة غزة.

وكذلك أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم نيرانا كثيفة باتجاه منطقة شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وصلت طلقاتها إلى خيام النازحين.

وأفاد مصدر طبي في "مستشفى الشفاء" غربي مدينة غزة، باستشهاد نبيل حمد متأثرا بإصابته جراء استهداف إسرائيلي وقع قبل عدة أيام في منطقة البلاخية بمخيم الشاطئ للاجئين.

وأضاف المصدر أن الطالبة سارة أبو جياب، من سكان مخيم الشاطئ، توفيت متأثرة بجراح أصيبت بها جراء قصف إسرائيلي سابق على المدينة.

وقالت مصادر محلية إن أبو جياب طالبة بكلية الطب في الجامعة الإسلامية، وأصيبت بغارة إسرائيلية استهدفت حرم الجامعة نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأطلق الجيش الإسرائيلي نيرانا كثيفة باتجاه منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح، مشيرين إلى أن بعض الطلقات وصلت إلى خيام النازحين.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، التي أسفرت عن استشهاد ألف و602 فلسطيني، وإصابة 5 آلاف و799 آخرين.

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