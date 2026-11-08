انهيار رملي على خيام النازحين بدير البلح يودي بحياة سيدتين و3 أطفال

أدى انهيار كتلة رملية وصخرية فوق خيام تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة إلى استشهاد سيدتين وثلاثة أطفال وإصابة آخرين، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين وسط نقص المعدات والإمكانات اللازمة للإنقاذ.

استشهدت سيدتان و3 أطفال، مساء الأحد، وأصيب آخرون جراء انهيار رملي وصخري على خيام تؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين بحسب الدفاع المدني.

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وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن انهيارا رمليا وصخريا وقع نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، وطال خياما للنازحين بدير البلح، ما أسفر عن ارتقاع شهداء وتسجيل عدة إصابات.

وصول جثماني طفلين وأمهما المصابة إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس، إثر انهيار كثبان رملية وصخور على خيام نازحين في دير البلح. pic.twitter.com/fcE9lgKbHx — موقع عرب 48 (@arab48website) November 8, 2026

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني لاحقا في بيان عن استشهاد "خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان إثر انهيار كتلة رملية فوق خيام النازحين".

وأفادت مصادر طبية بأن الشهداء هم: صلاح نبهان، ومريم نبهان، وريم وإبراهيم وحبيبة الزين.

وكانت طواقم الدفاع المدني قد أعلنت إخراج خمسة أشخاص مصابين على قيد الحياة من المكان، مع مواصلة البحث عن مفقودين.

وحذرت مؤسسات وطنية ودولية من مخاطر انهيار أكثر من ألفي مبنى متضرر ومتصدع وآيل للسقوط، لا سيما مع استمرار هطول الأمطار وهبوب الرياح، ما يهدد حياة المواطنين.

صورة من أعمال البحث عن عالقين

وأشارت مديرية الدفاع المدني إلى أن الحادثة تأتي في ظل "الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة، مع دخول فصل الشتاء وتزايد المخاطر الناجمة عن الأمطار والمنخفضات الجوية، لا سيما في المناطق التي أقيمت فيها خيام النازحين بالقرب من المنحدرات والتجمعات الرملية والتربة غير المستقرة".

وحذرت المديرية في بيانها النازحين من إقامة الخيام أو البقاء بالقرب من الكتل الرملية والتجمعات الترابية المرتفعة، خاصة خلال فترات تساقط الأمطار لما تشكله من خطر حقيقي على حياتهم.

وشددت على أن "حماية أرواح النازحين مسؤولية إنسانية عاجلة ولا يجوز أن تتحول خيامهم إلى مصائد للموت تحت الرمال ومياه الأمطار".

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الدفاع المدني ومواطنين حاولوا انتشال العالقين باستخدام أدوات بدائية، في ظل انقطاع الكهرباء وعدم توفر المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وكذلك أصدرت حركة حماس بيانا بعد الحادثة، حمّلت فيه "الاحتلال كامل المسؤولية عن كارثة انهيار جرف رملي على خيام النازحين في دير البلح، ما ينذر بتداعيات خطيرة جراء استمرار الحصار ومنع الإيواء والإعمار، وحشر أكثر من مليوني فلسطيني في ثلث مساحة القطاع".

وحذرت من أن "استمرار هذه الأوضاع ينذر بمزيد من الكوارث الإنسانية، ما لم يكن هناك تدخل عاجل لوقف العدوان ورفع الحصار، وإدخال المساعدات والخيام ومواد البناء اللازمة للترميم والإعمار".

وأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة بيانا هي الأخرى، قالت فيه إن هذه الكارثة الإنسانية تعكس بوضوح "حجم المخاطر القاسية والمستمرة التي تحيط بالنازحين في مراكز الإيواء والمخيمات".

وعزت هذه المأساة إلى "إجراءات الاحتلال التعسفية المتمثلة في تقليص المساحات المتاحة للنزوح" عبر توسيع رقعة الأراضي المحتلة بتحريك "الخط الأصفر"، وهو "ما اضطر المواطنين قسرا إلى نصب خيامهم في مناطق جغرافية ذات خطورة عالية".

وختمت بيانها بدعوة "المؤسسات الدولية للعمل الفوري على إيجاد حلول جذرية تضمن حماية المدنيين والنازحين وتوفير أبسط حقوقهم الإنسانية في الحياة الكريمة والآمنة قبل فوات الأوان وحتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة الأليمة".

وكانت وزارة التنمية قد أصدرت بيانا سابقا من يوم الأحد، حذرت فيه من تداعيات غرق آلاف الخيام، وما يترتب على ذلك من معاناة للنازحين ولا سيما الأطفال، وطالبت بإدخال الكرفانات وإنهاء حالة النزوح في الخيام، وبتسليط الضوء على أحوال النازحين جراء المستجدات الأخيرة.

وشددت فيه على ضرورة "الإسراع في إدخال البيوت المتنقلة (الكرفانات) كحل طارئ لحماية النازحين ومن فقدوا منازلهم"، ودعت إلى "تكثيف الضغط الدولي في هذا الاتجاه لإنهاء حقبة الخيام القماشية التي لم تعد صالحة لمواجهة تقلبات الطقس والمنخفضات الجوية".