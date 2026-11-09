شهداء وجرحى بانهيار الرمال على خيام نازحين بغزة

تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة بفعل تداخل تداعيات المنخفضات الجوية مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، في ظل غياب الحماية والمأوى الآمن، واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

واصل الجيش الإسرائيلي، الإثنين، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تفجير منازل وإطلاق النار بكثافة من الآليات والدبابات العسكرية، مستهدفا مناطق تجمع النازحين ومراكز الإيواء، ولا سيما في جنوب القطاع.

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وفي حادثة منفصلة، استشهد خمسة نازحين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، إثر انهيار كومة كبيرة من الطين والرمال على عائلتين في مخيم أرض الرباط (حاووز البركة)، قرب مسجد المجاهدين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وتأتي الحادثة في ظل تداعيات المنخفض الجوي الذي تسبب بأضرار واسعة في مخيمات النزوح، إذ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان سابق، غرق نحو 70 ألف خيمة خلال 12 ساعة من بدء تأثير المنخفض، مقدرا الخسائر المباشرة الأولية بنحو ثلاثة ملايين دولار.

وفي جنوب القطاع، أصيب نازحان بنيران الجيش الإسرائيلي، أحدهما في مخيم قطر للنازحين شرقي مدينة حمد شمالي خانيونس، والآخر في مخيم الأمل بمنطقة السودانية شمال غربي القطاع.

كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار قرب جسر وادي غزة، وفي المناطق الشرقية والشمالية للمحافظة الوسطى، فيما كثفت الدبابات إطلاق النار شرقي ووسط وجنوبي مدينة خانيونس، واستهدفت منطقة بطن السمين بقصف مدفعي، بالتزامن مع إطلاق قنبلة إنارة في أجواء شارع السكة جنوبي المدينة.

وتتواصل هذه الخروقات لليوم الـ396 على التوالي، وسط أوضاع إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة، جراء الدمار الواسع والنزوح والحصار، واستمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات والإغاثة، ما يفاقم معاناة السكان ويزيد المخاوف من تقويض اتفاق التهدئة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية.