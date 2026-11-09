غزة: كارثة الانهيار الرملي نتيجة حتمية للإبادة والحصار الإسرائيلي

أدى انهيار جرف رملي وغرق خيام النازحين بمياه الأمطار في دير البلح لاستشهاد 4 أشخاص وفقدان اثنين، وسط تأكيدات بأن إسرائيل والإدارة الأميركية مسؤولون عن هذه الكارثة الإنسانية الناتجة عن الحصار واستمرار حرب الإبادة الجماعية.

من موقع انهيار رملي وصخري على خيام تؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن استشهاد 4 أشخاص جرّاء انهيار جرف رملي على خيام نازحين بمدينة دير البلح وغرق الخيام بمياه الأمطار، "نتيجة حتمية" للإبادة الجماعية والحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل.

جاء ذلك في بيان للمكتب، اليوم الإثنين، أفاد فيه بأن الكارثة الإنسانية التي شهدتها مدينة دير البلح وسط القطاع أسفرت عن مصرع 4 فلسطينيين وفقدان اثنين آخرين، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين.

ومساء الأحد، أعلن الدفاع المدني بغزة مصرع سيدتين و3 أطفال وإصابة آخرين جراء الانهيار، وأفاد باستمرار البحث عن مفقودين، من دون إيضاح سبب اختلاف الحصيلتين.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 5 من الأهالي على الأقل.

وقال المكتب إنه يتابع "الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي تضرب قطاع غزة، والتي تجلت بأبشع صورها مع بداية أول منخفض جوي".

وأضاف أن دير البلح شهدت "مأساة حقيقية جديدة تمثلت في غرق مئات الخيام وانهيار جرف رملي على خيام النازحين".

ومساء الجمعة، ضرب قطاع غزة منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، قبل أن ينحسر مساء الأحد.

وأسفر المنخفض عن غرق 70 ألف خيمة ومخيمات نزوح كاملة، وانهيار 4 منازل وعشرات الجدران المتضررة من الإبادة الإسرائيلية، وإصابات بينها حالات خطيرة، وفق معطيات سابقة للمكتب الإعلامي والدفاع المدني.

الإبادة والحصار

وذكر المكتب أن ما جرى في دير البلح "نتيجة حتمية لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة، وللحصار الخانق، ولإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية المتمثلة في تقليص مساحات النزوح وتحريك الخط الأصفر".

ولفت إلى أن هذه الإجراءات أجبرت الأهالي على اللجوء إلى "مناطق جغرافية شديدة الخطورة، تفتقر لأدنى مقومات الحياة والأمان".

وحمّل المكتب إسرائيل والإدارة الأميركية والمجتمع الدولي المسؤولية عن "هذه الكارثة الإنسانية، نتيجة الصمت المطبق على جرائم الاحتلال، والتواطؤ في منع إدخال مستلزمات الإيواء ومواد البناء والبيوت المتنقلة والوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل آليات البلديات والدفاع المدني".

واتهم المكتب كلا من "مجلس السلام" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" بـ"التخلي عن المسؤوليات المكلفين بها في هذه الظروف الاستثنائية".

وتساءل عن "جدوى وجود هذه الأجسام التي تقف موقف المتفرج أمام عذابات ودماء شعبنا الفلسطيني المنكوب دون أي حراك حقيقي على الأرض لإنقاذ النازحين أو تعزيز صمودهم".

وأُنشئ "مجلس السلام" واللجنة الوطنية لإدارة غزة في إطار خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على القطاع، والتي تشمل إعادة الإعمار وترتيبات إدارته خلال المرحلة الانتقالية.

وطالب المكتب المؤسسات الدولية والحقوقية والأممية بالتدخل الفوري لحماية المدنيين، وإلزام إسرائيل بفتح المعابر وإدخال جميع الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والمعدات الثقيلة ومستلزمات إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.

وقال إن إدخال هذه المواد ضروري لتمكين طواقم الدفاع المدني والبلديات من أداء واجبها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

خيام متهالكة

ويضطر مئات آلاف الأهالي في قطاع غزة إلى العيش في خيام ومراكز إيواء مؤقتة، بعد تدمير جيش الاحتلال منازلهم خلال الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ أكتوبر 2023.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن أكثر من مليونين و150 ألف نازح يعيشون أوضاعا مأساوية، بينهم نحو 867 ألفا في خيام متهالكة، وأكثر من مليون داخل مراكز إيواء.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، من أن نحو 950 ألف فلسطيني يعيشون في مواقع نزوح معرضة لمخاطر متوسطة أو مرتفعة للفيضانات.

وأضاف أن نحو 294 ألف أسرة تحتاج إلى مساعدات إيواء خلال الشتاء، فيما لا تكفي الإمدادات المتوفرة سوى لتقديم مساعدة جزئية لنحو 52 ألف أسرة.