قصف وتجريف ونسف منازل وسط وجنوب قطاع غزة

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تصعيد ميداني يطال المناطق السكنية والساحلية والزراعية، ويعمّق معاناة السكان والنازحين في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تسجيل اعتداءات جديدة، الثلاثاء، شملت نسف منازل سكنية وسط القطاع، وقصفا مدفعيا وإطلاق نار في مناطق متفرقة، إلى جانب استهداف النازحين والصيادين ومراكز الإيواء، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية.

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وأفادت مصادر محلية بأن سيدة فلسطينية أصيبت برصاص قوات الاحتلال في منطقة بئر 19 بمواصي خانيونس، جنوبي القطاع، فيما أصيب صياد برصاص الزوارق الحربية الإسرائيلية التي استهدفت مركبه قبالة سواحل المدينة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وتصاعد أعمدة الدخان منه.

وفي السياق، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار وقذائف باتجاه عرض بحر مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، فيما واصلت المدفعية والآليات العسكرية استهداف المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة خانيونس، بالتزامن مع إطلاق قنابل صوتية شرقي المدينة.

وفي وسط القطاع، نفذ الجيش الإسرائيلي ثلاث عمليات نسف لمنازل في المناطق الشرقية من مخيم المغازي، من بينها منزل يعود لعائلة شناعة، كما أصابت قذيفة مدفعية منزلا في المنطقة ذاتها، وسط قصف مدفعي طال المخيم والمناطق الشرقية لمدينة دير البلح.

وامتدت الاعتداءات إلى جنوب غربي خانيونس، حيث جرفت الآليات العسكرية أراضي زراعية وهدمت منشآت وحمامات زراعية في محيط نهاية شارع الليمون، ما أدى إلى اندلاع النيران في المنطقة.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية، إذ تتواصل العمليات العسكرية رغم مرور 397 يوما على الهدنة، وسط سقوط شهداء وجرحى وتفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية.

وتزيد هذه التطورات من معاناة سكان القطاع، ولا سيما النازحين الذين يواجهون ظروفا قاسية في مراكز الإيواء والخيام، في ظل الدمار الواسع والحصار ونقص الاحتياجات الأساسية، بالتزامن مع تأثر أوضاعهم بالمنخفضات الجوية والظروف المناخية الصعبة.