"غزة تحولت إلى جحيم على الأرض": مسؤولان دوليان يرصدان مأساة غزة وحصار إسرائيل

يحذر مسؤولان أمميان ودوليان من استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع سقوط 1700 شهيدا منذ وقف إطلاق النار، وتراجع المساعدات وصعوبة وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية.

نازحون يحاولون الاحتماء من هجوم مسيّرة إسرائيلية خلال انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية في غزة (Getty Images)

سلط مسؤولان دوليان الضوء على استمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة اليوم، الثلاثاء، على رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وفي ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية، وشح المساعدات والقيود المفروضة على العمل الإنساني.

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جاء ذلك في تصريحات للأناضول أدلت بها المنسقة السابقة للشؤون الإنسانية في فلسطين لدى الأمم المتحدة، لين هاستينغز، والمدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كراهنبول، على هامش مشاركتهما في منتدى "تي آر تي وورلد 2026"، المنعقد بمركز إسطنبول للمؤتمرات.

وأشارت هاستينغز إلى استشهاد 1700 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وتراجع المساعدات الإنسانية الواصلة إلى القطاع، فيما حذر كراهنبول من تزايد تجاهل قواعد القانون الدولي الإنساني، وصعوبة حصول المدنيين على الخدمات الأساسية.

1700 شهيدا وشح في المساعدات

قالت هاستينغز إن الوضع الإنساني في غزة بالغ الخطورة، وأوضحت أن الفلسطينيين لا يزالون يسقطون ضحايا للهجمات الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه غزة من نقص حاد في المساعدات الإنسانية الواصلة إلى سكانها.

ولإبراز حجم التراجع في المساعدات، أشارت إلى أن نحو 400 شاحنة مساعدات كانت تدخل القطاع يوميا قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في حين أن العدد انخفض إلى 50 شاحنة قبيل وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، فيما يبلغ حاليا 76 شاحنة فقط.

قيود على العاملين في المجال الإنساني

وفي سياق القيود التي تعرقل العمل الإنساني، استذكرت هاستينغز قرار إسرائيل إلغاء تأشيرتها عام 2023.

وقالت إن رفض منح التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة أو تجديدها، ومنعهم من الوصول إلى المجتمعات المحتاجة للمساعدة بات من الممارسات المتزايدة على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن الدول تملك حق تحديد الجهات والأشخاص المسموح لهم بالعمل على أراضيها، لكنها شددت على أن ذلك لا يعفيها من التزاماتها التي يوجبها القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين.

وأكدت أن رفض منح التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني أو تجديدها يعرقل الوفاء بهذه الالتزامات.

الصليب الأحمر: غزة تحولت إلى جحيم على الأرض

من جانبه، حذر المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كراهنبول، من تزايد تجاهل قواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل استمرار النزاعات المسلحة وتداعياتها على المدنيين.

وقال إن اللجنة تنشط في العديد من مناطق النزاع حول العالم، بينها أوكرانيا وغزة والسودان والصومال، وتتابع عن كثب التداعيات الإنسانية العميقة لهذه النزاعات على السكان.

وأضاف أن العالم يتجه نحو عدم الاكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني، التي يفترض أن تحمي المدنيين والأشخاص المحتجزين خلال النزاعات المسلحة، مشيرا إلى عدم الالتزام بهذه القواعد على نطاق واسع.

وفي ما يتعلق بغزة، لفت كراهنبول إلى الصعوبات التي تواجهها العائلات في الحصول بصورة منتظمة وآمنة على الخدمات الصحية والمياه.

وقال: "لقد تحول قطاع غزة خلال السنوات الثلاث الماضية إلى ما يشبه الجحيم على الأرض".

وأوضح أن أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، رغم كثافتها، لا تزال محدودة مقارنة بحجم احتياجات الفلسطينيين.

وأضاف: "أعتقد أن هذا المكان يمثل حقا اختبارا لنا جميعا، فنحن نواجه اختبارا على المستوى الإنساني".

كما أشار إلى مقتل عدد من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر جراء الهجمات الإسرائيلية، مؤكدا أن ضمان سلامة فرق اللجنة، ولا سيما خلال الفترات التي تشهد هجمات مكثفة، يمثل أولوية أساسية.