قصف ونسف منازل وإطلاق نار في مناطق متفرقة من غزة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصعيد ميداني يستهدف مناطق سكنية ومراكز إيواء، ويعمق معاناة السكان في ظل أوضاع إنسانية متدهورة ومخاوف من انهيار التهدئة.

يواصل الجيش الإسرائيلي خرق هدنة غزة لليوم الـ398، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي والغارات الجوية ونسف المنازل، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل استمرار استهداف النازحين ومراكز الإيواء.

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وجددت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، اعتداءاتها العسكرية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث أطلقت الآليات العسكرية نيرانها بكثافة في مناطق جنوبي ووسط مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، فيما نسفت منزلًا شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي وسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية لمخيم البريج، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار من الآليات العسكرية، في مشهد يعكس اتساع رقعة الخروقات الإسرائيلية وعدم توقف الاعتداءات رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وتتواصل هذه الانتهاكات لليوم الـ398 على التوالي، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بموجب تفاهمات جرى التوصل إليها بوساطة عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه سكان القطاع أوضاعا إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة، بفعل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، واستمرار النزوح والحصار وتدهور الظروف المعيشية، ما يضاعف معاناة المدنيين ويثير مخاوف متزايدة من تقويض الاتفاق وتحويله إلى تهدئة هشة لا تضمن سلامة السكان أو توفر الحماية لهم.