شهداء وجرحى باستهداف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي

مجزرة جديدة داخل المنشآت الصحية في قطاع غزة، بعد استهداف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خانيونس، أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين، وسط دمار طال أقساماً طبية واستمرار الاعتداءات على المستشفيات رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

استشهد ستة فلسطينيين على الأقل، وأصيب أكثر من 20 آخرين، فجر الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد مباني مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية والدفاع المدني.

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وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن طواقم الدفاع المدني في محافظة خانيونس انتشلت جثامين ستة شهداء، وأجلت أكثر من 20 مصابا من موقع القصف، الذي استهدف أحد مباني المجمع الطبي.

وأوضحت مصادر طبية أن القصف طال الطابق الثاني من المبنى، ما أسفر عن استشهاد عدد من الموجودين فيه، بينهم طبيب وشخص من ذوي الإعاقة، وإصابة مرضى وأفراد من الطواقم الطبية ومرافقين.

كما خلف القصف أضرارا مادية كبيرة ودمارا في أقسام الجراحة والعناية، للرجال والنساء، بحسب مدير المجمع.

وأشار شهود عيان إلى أن صاروخا واحدا على الأقل أصاب الطابق الثاني من المستشفى، فيما أفادت مصادر طبية بأن الاستهداف أدى إلى أضرار واسعة في مرافقه.

ويعد هذا الاستهداف السابع لمجمع ناصر الطبي، في سياق الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات والمنشآت الصحية في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ399 على التوالي، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، وتفاقم معاناة النازحين مع حلول فصل الشتاء.