غزة: استشهاد رضيع عمره 9 أشهر من البرد القارس

تتكرر مأساة استشهاد الأطفال الرضّع بردا في قطاع غزة مع اقتراب الشتاء، إذ استشهد الرضيع كنان أحمد رقيق البالغ من العمر تسعة أشهر، الخميس، جراء انخفاض حرارة جسمه داخل خيمة نزوح في خانيونس.

أحمد رقيق يحمل جثمان رضيعه كنان الذي استشهد بردا في خيمة العائلة النازحة، 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 (Getty Images)

استشهد رضيع عمره تسعة أشهر جراء البرد في خيمة تؤوي عائلته النازحة في خانيونس جنوبي قطاع غزة، بحسب ما أفاد مصدران فلسطينيان الخميس، وسط مخاوف متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء.

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن طبيب فلسطيني، طلب عدم كشف هويته، وقد عاين جثمان الطفل كنان أحمد رقيق، قوله إنه "توفي بسبب انخفاض حرارة الجسم".

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، للوكالة أن الطفل توفي بعد معاناته من "برد قارس".

وقال والد الطفل، أحمد رقيق، "استيقظت ورأيت أن بشرته قد تحولت إلى اللون الأزرق. سارعت به إلى مستشفى ناصر، لكنه كان قد فارق الحياة بسبب البرد".

وأضاف من أمام المستشفى، وهو يضم طفله بين ذراعيه، وآثار الدموع بادية على وجنتيه، "أنا في حالة صدمة. وجدت نفسي أحمل ابني ملفوفا في كفن".

تحديات الشتاء والنزوح

وجرفت الأمطار الغزيرة خلال الأسبوع الماضي عشرات آلاف خيام النازحين في القطاع، مودية بحياة خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال إثر انهيار جرف رملي فوق خيام نازحين.

ومنذ تلك الكارثة شوهدت مئات العائلات النازحة تفر من مخيمات غمرتها مياه الأمطار، في أجزاء من مدينة غزة وشمالي القطاع ووسطه.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، جيمس إلدر، في جنيف الثلاثاء الماضي إن "الشتاء سيحل بعد أسابيع قليلة، ونحن نشهد بالفعل أمطارا وبردا غير مسبوقين".

وكانت المنظمة حذرت في بيان الإثنين الماضي من أن "العائلات المنهكة بسبب الحرب والأزمة المستمرة تستعد لمواجهة شتاء رابع في ظروف شديدة الهشاشة".

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بأن 26 ألف أسرة تأثرت بالفيضانات حتى الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، مشيرا إلى أن نحو 65% من سكان غزة لا يزالون يعيشون في خيام أو ملاجئ مؤقتة أخرى.

وفي انتقاد غير معهود، دعا "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لمساعدة القطاع الذي دمّرته الحرب في مواجهة الشتاء والفيضانات، متهما إياها بعدم اتخاذ خطوات كافية.

وقال المجلس في بيان الإثنين الماضي إن "المسألة لم تعد تقتصر على وجود تهديد وشيك مع اقتراب فصل الشتاء، بل تحولت إلى حالة طوارئ إنسانية ملحة".

وأضاف أنه سبق أن نبّه إسرائيل، التي تسيطر على جميع المنافذ المؤدية إلى القطاع، إلى ضرورة الاستعداد للشتاء والفيضانات الموسمية.

وردا على ذلك زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، أمس الأربعاء بالقول إن إسرائيل سمحت بدخول إمدادات تشمل 91 ألف خيمة، وتنصل من دور إسرائيل في حصار القطاع وتقييد دخول المساعدات، بادعائه أن "حماس وحدها تتحمل مسؤولية معاناة شعب غزة".

مأساة متكررة

لم يكن كنان أحمد رقيق الطفل الأول الذي استشهد بردا في القطاع، فقد أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى ناصر الطبي، في الخامس والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2024، استشهاد الرضيعة، سيلا محمود الفصيح، بسبب البرد القارس داخل خيمة النزوح.

وأفادت الطواقم الطبية كذلك باستشهاد الطفلة الرضيعة، عائشة القصاص، أسبوعا قبل سيلا الفصيح، بسبب البرد القارس عن عمر لم يتجاوز عشرين يوما.

وفي الحادي والثلاثين من الشهر نفسه أكدت "أونروا" أن "6 أطفال رضّع توفوا بسبب البرد في الأيام الماضية، وقد يموت المزيد بسبب البرد ونقص المأوى ومستلزمات الشتاء الأساسية".

وفي كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، أفادت الأمم المتحدة بأن 11 طفلا في قطاع غزة لقوا حتفهم تجمّدا من شدة البرد منذ بداية فصل الشتاء أواخر 2025.