غزة: 1725 شهيدا من الطواقم الصحية في 793 هجوما إسرائيليا

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تداعيات استمرار استهداف المستشفيات، مؤكدا أن قصف مجمع ناصر الطبي يأتي ضمن سلسلة هجمات طالت القطاع الصحي، وأسفرت، وفق توثيقه، عن 1725 شهيدا من العاملين فيه جراء 793 هجوما.

حمل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية عن استهداف المستشفيات وقتل المرضى والطواقم الطبية، مؤكدا أن قصف مجمع ناصر الطبي، جنوبي القطاع، يشكل حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات التي تستهدف ما تبقى من المنظومة الصحية في غزة.

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وقال المكتب، في بيان صدر الخميس، إن القصف أسفر عن استشهاد عدد من أفراد الطواقم الصحية والمرضى ومرافقيهم، بينهم الطبيب رزق أحمد أبو شعيرة وطفل يبلغ من العمر 13 عاما، موضحا أن طائرات الاحتلال استهدفت قسم الجراحة في أحد مباني المجمع، في انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المنشآت الطبية وتحظر استهدافها.

وفي سياق توثيق الاعتداءات على القطاع الصحي، كشف المكتب عن تسجيل 793 هجوما استهدف مرافق الرعاية الصحية والمركبات والكوادر الطبية وسلاسل الإمداد، وأسفرت هذه الهجمات، وفق إحصاءاته، عن استشهاد 1725 من العاملين في القطاع الصحي.

وأكد أن استهداف مجمع ناصر لا يمثل حادثة منفردة، بل يأتي امتدادا لهجمات سابقة طالت المجمع نفسه، إلى جانب مجمع الشفاء الطبي ومستشفى شهداء الأقصى وعدد من المستشفيات والمراكز الصحية، معتبرا أن هذه الاعتداءات أدت إلى تراجع قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات الطبية، وفاقمت معاناة المرضى والجرحى.

ولفت المكتب إلى أن الاعتداءات لم تقتصر على القتل والتدمير، بل شملت إصابة واعتقال مئات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، مستندا إلى إحصاءات وشهادات موثقة قدمها عاملون صحيون وأسرى محررون بشأن ظروف الاعتقال وما تعرضوا له من تعذيب داخل السجون.

وتطرق البيان إلى استهداف الصحافيين داخل مجمع ناصر الطبي، مشيرا إلى أن الرواية الإسرائيلية الأولية تحدثت عن استهداف كاميرا، قبل أن يعلن الاحتلال فتح تحقيق في الحادثة، وهو ما اعتبره المكتب محاولة لتضليل الرأي العام وطمس حقيقة ما جرى.

كما أثار المكتب تساؤلات بشأن غياب إجراءات عملية من جانب "مجلس السلام" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" لحماية المدنيين والمنشآت الطبية، مطالباً بتوضيح موقف هذه الجهات ودورها في ظل استمرار استهداف المستشفيات وسقوط الضحايا.

ودعا وسائل الإعلام والصحافيين إلى تكثيف التغطية الميدانية والرقمية، ونشر الشهادات الحية والصور ومقاطع الفيديو التي توثق الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية ومعاناة المرضى والجرحى، فيما طالب المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والصحية والحقوقية بتجاوز بيانات الإدانة واتخاذ خطوات عملية لتوفير الحماية الدولية للمستشفيات، والعمل على الإفراج عن الطواقم الطبية المعتقلة.

سجل متكرر من الاستهداف

ويأتي القصف الأخير في ظل سجل سابق من الاعتداءات الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي، الذي يعد من أبرز المرافق الصحية في جنوب قطاع غزة، وشهد خلال السنوات الماضية هجمات وحصارا واقتحامات أثرت في قدرته على مواصلة تقديم خدماته.

ففي حزيران/ يونيو 2025، حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر توقف المجمع عن العمل، ووصفته بأنه أهم مستشفى إحالة متبقٍ في جنوب القطاع، مشددة على ضرورة حمايته وضمان استمرار خدماته الطبية.

وفي 25 آب/ أغسطس 2025، تعرض المجمع لقصف إسرائيلي مزدوج أسفر عن استشهاد 22 فلسطينيا، بينهم صحافيون وعاملون في المجال الطبي والدفاع المدني، وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وسبق ذلك أن وثقت منظمة أطباء بلا حدود تعرض المستشفى للحصار والقصف في شباط/ فبراير 2024، قبل اقتحامه وإجبار المرضى والنازحين على إخلائه، الأمر الذي أدى إلى خروجه عن الخدمة وتضرر مبانيه ومعداته الطبية.

وبذلك، يضاف القصف الأخير إلى سلسلة من الهجمات التي طالت مجمع ناصر على مدار الأعوام الماضية، في وقت تتواصل فيه التحذيرات من تداعيات استهداف المرافق الصحية على حياة المرضى والجرحى، خصوصاً في ظل محدودية الإمكانات الطبية وتراجع قدرة المستشفيات على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.