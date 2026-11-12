مجمع ناصر الطبي.. 7 استهدافات إسرائيلية وحصيلة دامية منذ بدء الحرب

سبع محطات من الاستهدافات الإسرائيلية وثقت حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بمجمع ناصر الطبي في خانيونس منذ بدء الحرب على غزة، في ظل تكرار الهجمات على أقسامه ومنشآته الطبية، وسقوط ضحايا من المرضى والطواقم الطبية والصحافيين.

تعرض مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، لسلسلة من الهجمات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على القطاع، طالت أقساماً طبية ومباني ومنشآت حيوية، وأوقعت شهداء وجرحى في صفوف المرضى والطواقم الطبية والصحافيين، فضلا عن إلحاق أضرار واسعة بالبنية الصحية للمجمع، وفق ما وثقته الجهات الفلسطينية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكان آخر هذه الاستهدافات فجر الخميس، 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حين قصفت الطائرات الإسرائيلية مبنى الياسين داخل المجمع، ما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، الذي أكد أن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال الشهداء وإجلاء المصابين.

وأدى القصف إلى أضرار جسيمة في الطابق الثاني من المبنى، طالت أقسام الإفاقة وجراحة النساء والرجال والباطنة، وسط حالة من الهلع بين المرضى والموجودين داخل المستشفى. ويُعد هذا الاستهداف السابع الذي يتعرض له المجمع منذ اندلاع الحرب، بحسب التوثيق الفلسطيني، وفيما يلي أبرز محطات الاستهداف:

7 كانون الأول/ديسمبر 2023:

استهدفت قوات الاحتلال مبنى الولادة والأطفال في المجمع، ما أدى إلى استشهاد طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً وإصابة عدد آخر.

15 شباط/فبراير 2024:

طال القصف قسم العظام، وأسفر عن استشهاد أحد المرضى وإصابة ثمانية آخرين.

23 آذار/مارس 2025:

تعرض قسم الجراحة للاستهداف، ما أدى إلى استشهاد مريضين وإصابة ثمانية آخرين.

13 أيار/مايو 2025:

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية قسم الحروق، ما أسفر عن استشهاد الصحفي حسن إصليح وإصابة آخرين.

19 أيار/مايو 2025:

قصفت قوات الاحتلال مستودع الإمدادات الطبية في المجمع، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بالإمدادات المخصصة لتقديم الرعاية الصحية.

25 آب/أغسطس 2025:

تعرض المجمع لقصف إسرائيلي مرتين متتاليتين، أسفر عن استشهاد 22 فلسطينياً وإصابة أكثر من 30 آخرين.

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026:

استهدفت الطائرات الإسرائيلية مبنى الياسين وقسم الجراحة في المجمع، ما أدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من 20، فضلا عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من الأقسام الطبية.

وتعكس هذه المحطات، وفق التوثيق الفلسطيني، تكرار استهداف مجمع ناصر الطبي خلال الحرب، وما خلفته الهجمات المتعاقبة من خسائر بشرية وأضرار طالت مرافقه وأقسامه الحيوية، في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في غزة ضغوطاً متزايدة جراء استمرار الحرب وتراجع قدرته على تقديم الخدمات الطبية.

قصف مستشفى ناصر جريمة حرب

حملت حركة حماس مجلس السلام المسؤولية عن قصف مستشفى ناصر في مدينة خانيونس، معتبرة أن استهداف المنشأة الطبية يشكل جريمة حرب، ويعكس استمرار إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب في ظل صمت المجتمع الدولي وعجزه عن وقف الانتهاكات.

وقالت الحركة إن الاحتلال يتجاهل جهود الوسطاء والدول الضامنة والإدارة الأميركية، ويواصل انتهاكاته دون اكتراث بأي مساءلة، داعية الوسطاء والإدارة الأميركية إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.