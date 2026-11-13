شهداء ومصابون بقصف على مناطق متفرقة بقطاع غزة

استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة يسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين بهجمات متفرقة، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 1622 شهيدا و5878 جريحا، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف بعدة مناطق.

استشهد 3 أشخاص وأصيب 8، الجمعة، جرّاء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، بينهم شاب استشهد متأثرا بجروح أصيب بها بالهجوم على مستشفى ناصر بمدينة خانيونس، الخميس، وذلك ضمن خروقات جيش الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وشمالي القطاع، استشهد أكرم سعدي حسنين (45 عاما)، جرّاء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه في حي التفاح شرقي مدينة غزة. كما أصيبت مسنّة ونجلها جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق شرقي الحي.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار والقذائف باتجاه ساحل مدينة غزة، فيما قصفت المدفعية محيط جسر وادي غزة جنوبي المدينة.

وجنوبي القطاع، استشهد رمزي نبيل أبو تيم (36 عاما)، وأصيب 5 آخرون، بغارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت تجمّعا للأهالي بمنطقة المسلخ التركي جنوب غربي مدينة خانيونس.

وفي مواصي رفح، أصيبت فتاة برصاصة في رقبتها، جرّاء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه خيام النازحين، ووصفت حالتها بالخطيرة. كما أطلقت آليات إسرائيلية النار بكثافة باتجاه مناطق شرقي خانيونس وجنوبها ووسطها، بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي المدينة.

وكذلك استشهد الشاب إياد محمد الجزار (20 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد مباني مستشفى ناصر، الخميس في قصف كان قد أسفر عن استشهاد 6 أشخاص، بينهم طفل وطبيب، وإصابة نحو 30 آخرين من الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم، وفق وزارة الصحة في غزة.

ووفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد ألف و622 شخصا، وإصابة 5878 آخرين.

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