950 ألف نازح في غزة يعيشون بمناطق معرضة للفيضانات

حذّرت منظمة الصحة العالمية من كارثة صحية وشيكة بغزة مع اقتراب الشتاء، مشيرةً إلى أن نحو 950 ألف نازح يواجهون خطر الفيضانات وسط دمار البنية التحتية ونقص الوقود والمستلزمات، وارتفاع عدوى الجهاز التنفسي الحادة بـ33 ألف حالة إضافية.

يعيش نحو 950 ألف نازح في قطاع غزة في مناطق معرضة لخطر الفيضانات، بينهم 400 ألف في مواقع شديدة الخطورة، بحسب ما قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، راينهيلده فان دي فيردت.

جاء ذلك خلال مشاركتها عبر الإنترنت في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، إذ حذرت من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

وقالت فيردت إن الخدمات الصحية في غزة تتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة، وإن النظام الصحي يعمل بالفعل فوق طاقته، بينما تحاول المنظمة وشركاؤها إبقاءه قائما رغم النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية.

وذكرت أن أمطار الأيام القليلة الماضية قدمت مؤشرا على ما ينتظر القطاع خلال الأشهر المقبلة، رغم أن الشتاء لم يبدأ فعليا بعد، مؤكدة أن "الأسوأ لم يأت بعد".

وأضافت أن فرق المنظمة تحدثت إلى عائلات جرفت مياه الفيضانات خيامها، مع أنها تمثل بالنسبة إلى كثيرين المأوى الوحيد والمساحة الوحيدة الخاصة بهم.

وحذّرت من أن اختلاط مياه الصرف والنفايات والمياه الملوثة بأماكن النوم وإعداد الطعام ورعاية الأطفال داخل المخيمات المغمورة يزيد مخاطر الأمراض.

وكشفت أن حالات عدوى الجهاز التنفسي الحادة ارتفعت بنحو 33 ألف حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وباتت تشكل 11 بالمئة من إجمالي المراجعات الطبية قبل بدء الشتاء.

وأشارت إلى أن نحو 9 منشآت صحية تعرضت لأضرار مختلفة، فيما تعرقل الأمطار وصول العاملين إلى أماكن عملهم والمرضى إلى العيادات.

وطالبت بإدخال الخيام والأغطية البلاستيكية المتينة والمشمعات، إضافة إلى المواد اللازمة لتوفير المياه النظيفة وإدارة النفايات.

وقالت إن تحديد الفيروسات أو مسببات الأمراض بسرعة يتطلب معدات مختبرية غير متوفرة، مطالبة بالسماح فورا بإدخالها إلى غزة، إلى جانب الأجهزة الطبية وقطع الغيار والمولدات والمحركات والوقود.

وختمت بالقول إن الشتاء الرابع في غزة سيختبر مجددا نظاما صحيا بلغ أقصى حدود قدرته، وإن التحرك العاجل كان يجب أن يبدأ قبل أشهر عندما حذرت الأمم المتحدة من الوصول إلى هذا الوضع.

وتفاقمت مخاطر الأمطار والفيضانات في ظل دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية بالقطاع، بما فيها شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

ويعاني القطاع الصحي نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة على إدخال المساعدات، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

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