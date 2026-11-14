الاتحاد الأوروبي يحث الاحتلال على إتاحة المساعدات إلى غزة في مواجهة الفيضانات

قال التكتّل في بيان: "نحث إسرائيل على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والدعم المخصص للتعافي المبكر فورا ومن دون عوائق، وضمان استمرار توزيعهما على نطاق واسع، وإعادة فتح كل المعابر الحدودية لقطاع غزة".

حثّ الاتحاد الأوروبي، السبت، الاحتلال الإسرائيلي على أن يتيح للمنظمات الإغاثية إدخال المساعدات للمتضرّرين من الفيضانات المدمّرة في قطاع غزة، "فورا ومن دون عوائق".

وقال التكتّل في بيان: "نحث إسرائيل على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والدعم المخصص للتعافي المبكر فورا ومن دون عوائق، وضمان استمرار توزيعهما على نطاق واسع، وإعادة فتح كل المعابر الحدودية لقطاع غزة".

منذ نهاية الأسبوع الماضي، تسبّبت الأمطار الغزيرة في القطاع الفلسطيني بغرق عشرات الآلاف من خيام النازحين، ومقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، بحسب الدفاع المدني الفلسطيني ومستشفيات.

وشدّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في البيان، على أن "إسرائيل يجب أن تيسّر عمل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وأن تفي بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقال الاتحاد إن الفيضانات الشديدة التي تضرب غزة "تزيد من تدهور الظروف المعيشية لسكان بلغ بهم الإنهاك مداه"، ما يفاقم الأزمة الإنسانية.

وأضافت كالاس أن "الغارة الجوية الأخيرة على مستشفى ناصر تثير قلقا بالغا".

استُشهد 11 شخصا على الأقل، وأصيب العشرات، بضربات إسرائيلية في قطاع غزة، الخميس، بحسب ما أفادت مصادر صحية فلسطينية، بينهم ستة في غارة على مستشفى ناصر في خان يونس، في أعلى حصيلة منذ الانتخابات الإسرائيلية، أواخر الشهر الماضي.