غزة: خروج مركز الدفاع المدني بالنصيرات عن الخدمة لنقص قطع الغيار

توقفت آليات مركز الدفاع المدني في مخيم النصيرات عن العمل بعد تعطل آخر مركبة إطفاء، وفشل إصلاحها جراء نقص قطع الغيار، ما يهدد سكان المحافظة الوسطى بالحرمان من خدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف في حالات الطوارئ.

خرج مركز الدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة عن الخدمة بعد تعطل آخر مركبة إطفاء تابعة له، في ظل توقف جميع مركبات المركز بسبب أعطال متراكمة ونقص حاد في قطع الغيار والزيوت ومعدات الصيانة.

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وبحسب مسؤولين في الجهاز، فإن خروج هذا المركز عن الخدمة يهدد آلاف الفلسطينيين في مناطق النصيرات والبريج والمغازي والزهراء والمغراقة، بفقدان خدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف في حالات الطوارئ.

يأتي خروج المركز عن الخدمة نتيجة تواصل أزمة قطع الغيار والصيانة للمركبات والآليات، وسط استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال الإمدادات اللازمة لإعادة تأهيل المنظومة الخدمية في القطاع، خلافا للمنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مدير قسم الصيانة والإمداد والتجهيز في مديرية الدفاع المدني بالمحافظة الوسطى، سامي أبو سبيكة، إن عدم توفر قطع الغيار والزيوت والمرشحات والبطاريات وغيرها من مستلزمات الصيانة أدى، مع مرور الوقت، إلى تراكم الأعطال في مركبات الدفاع المدني.

وأوضح أبو سبيكة أن مركز النصيرات يضم نحو 5 آليات تخدم مناطق واسعة في المحافظة الوسطى، بينها النصيرات والبريج ودير البلح، مشيرا إلى أن جميع هذه الآليات متوقفة حاليا عن العمل.

وناشد العالم أجمع والمؤسسات الدولية وكل من يستطيع تقديم المساعدة التدخل لإنقاذ هذه الآليات وإعادتها إلى الخدمة، خصوصا في منطقة الوسطى، واصفا حجم الكارثة المحتملة بأنه "كبير جدا".

وبيّن أن آخر مركبة وقفت عن العمل إثر ارتفاع درجة حرارة محركها إلى أكثر من 100 درجة قبل اكتشاف عطل فيه، ما استدعى تفكيك الجزء العلوي من المحرك، لكن قطع الغيار المطلوبة غير متوفرة في أسواق قطاع غزة.

وقال "توجهنا إلى مؤسسات دولية وخاطبناها لتوفير قطعة الغيار المطلوبة، لكننا لم نتلق أي استجابة حتى الآن، رغم أن المطالبات مستمرة منذ أكثر من شهرين".

من جانبه، قال رئيس قسم الإسعاف في دفاع مدني المحافظة الوسطى، حسن جبر، إن مركز النصيرات يعاني توقف جميع خدماته، بما فيها الإطفاء والإسعاف والإنقاذ، بسبب نقص قطع الغيار وشح الزيوت والوقود اللازم لتشغيل المركبات.

وأضاف جبر قائلا "إذا أصيب أحد الزملاء في المركز، أو وقعت حالة طارئة، فلن نتمكن من تقديم الخدمة الإسعافية ونقل المصابين بسبب توقف مركبة الإسعاف".

وحذر من تداعيات توقف مركبات الإطفاء، بقوله "إذا اندلع حريق في مخيم النصيرات أو الزوايدة أو منطقة المغراقة، فلن نستطيع تقديم خدماتنا بسبب توقف مركبة الإطفاء".

وأشار إلى أن خروج مركز النصيرات عن الخدمة يضاعف المخاطر على سكان المحافظة، خصوصا في حال تزامن اندلاع الحرائق أو وقوع الاستهدافات مع هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى غرق الخيام أو انهيار مبان.

وطالب جبر المؤسسات الدولية بالنظر إلى احتياجات الدفاع المدني باعتباره جهازا خدميا وإنسانيا، والعمل على توفير المعدات الثقيلة وقطع الغيار والزيوت والوقود، بما يمكّن طواقمه من استعادة قدرتها على الاستجابة وحماية السكان في حالات الطوارئ.

وبموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كان من المفترض أن تسمح تل أبيب بإدخال المعدات والآليات الثقيلة إلا أنها تنصلت من ذلك، وفق جهات حكومية وفصائل فلسطينية في القطاع.

كما تنصلت إسرائيل من التزامات أخرى نص عليها الاتفاق، من بينها وقف العمليات العسكرية، وفتح المعابر، وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية.