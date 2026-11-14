غزيون قرب "الخط الأصفر": "نحن نعيش هنا على خط الموت"

تعيش عائلات شرقي حي الزيتون في غزة تحت تهديد القصف والنسف المتكرر، بعدما دمرت طائرات مسيّرة مربعا سكنيا وأجبرت سكانه على النزوح وتفرّق أفراد عائلاته، وسط غياب مكان آمن يلجؤون إليه.

لم تتوقع عائلات تقيم قرب "الخط الأصفر" في حي الزيتون، الواقع جنوب شرقي مدينة غزة، أن تجد نفسها مجددا أمام خيار النزوح بعدما تحول يومها إلى ساعات من الخوف المتواصل.

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إذ ألقت طائرات إسرائيلية مسيّرة كميات من المتفجرات على منازل في المنطقة، في وقت قالت فيه العائلات إن إطلاق النار والقصف والنسف المتكرر جعل بقاءها في المكان مخاطرة يومية.

وأجمع غزيون يعيشون قرب "الخط الأصفر" شرق حي الزيتون على أن حياتهم أمست قائمة على الخوف من القصف والنسف المفاجئ، مؤكدين أنهم لا يجدون مكانا آمنا ينزحون إليه، فيما تتفرق عائلاتهم بين مناطق مختلفة.

وقد دمر الجيش الإسرائيلي، السبت، مربعا سكنيا شرقي حي الزيتون، بعد إلقاء طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" متفجرات فوق منازل المدنيين.

"خط الموت"

فوجئ عبد الجواد بدوان، الذي يسكن بالقرب من الخط الأصفر، في أثناء وجوده داخل منزله بتحليق طائرة من نوع "كواد كابتر" تحمل عبوات متفجرة فوق المنطقة.

وقال: "كنا نجلس في أمان، وكان الناس يستعدون للغداء، وفجأة جاءت طائرة مسيّرة تحمل براميل متفجرة، وكان منظرها مرعبا ومخيفا جدا".

وأضاف أن الطائرات ألقت عدة عبوات متفجرة على منازل في المنطقة، ثم عادت لإلقاء المزيد منها، ما أدى إلى تدمير مربع سكني يضم عدة عائلات.

وقال: "كانت الطائرة تذهب وتعود كل عدة دقائق، وتحمل كميات كبيرة من المتفجرات، وفي كل مرة كانت تلقي عبوات تدمر المنازل".

وبعد تدمير المنازل، اضطر بدوان إلى الخروج مع زوجته وأطفاله ووالده، مشيرا إلى أن العائلة وجدت نفسها مضطرة إلى النوم في الشارع في أثناء محاولة مغادرة المنطقة.

وأوضح قائلا: "خرجنا أنا وزوجتي وأولادي ووالدي بصعوبة، واضطررنا إلى النوم في الشارع".

وأشار إلى أن السكان أصبحوا عالقين في منطقة شديدة الخطورة، قائلا: "كل يوم يقتل فلسطينيون، وكل يوم تتعرض المنطقة للقصف، ونحن نعيش هنا على خط الموت".

وطالب بدوان المؤسسات الدولية بتوفير مكان آمن للعائلات، متسائلا: "إلى أين تذهب العائلات المتضررة؟ نحن نبحث عن مكان بديل نستقر فيه".

ويُقصد بـ"الخط الأصفر" خط الفصل الذي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي ضمن ترتيبات المرحلة الأولى من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب على غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلا أن تل أبيب لم تلتزم بها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي إزاحة هذه المكعبات دوريا باتجاه الغرب، في خطوة توسع المنطقة التي يسيطر عليها على حساب الأراضي الفلسطينية، حيث بات يسيطر على 70% من مساحة القطاع.

"فقط أوقفوا إطلاق النار"

كان محمد جمال ياسين خارج منزله برفقة أسرته عندما بدأت طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" بإلقاء عبوات متفجرة على المنازل القريبة.

وقال ياسين وهو يتفحص حجم الدمار الذي خلفته عمليات التفجير والنسف: "خرجنا من المنزل لشراء بعض الاحتياجات، وفوجئنا بالكواد كابتر وهي تلقي براميل متفجرة فوق المنازل".

وأضاف "كانت الطائرة تلقي العبوات على المباني، ثم تعود مجددا لإلقاء المزيد منها، فيما كنا في المنطقة مع عائلاتنا".

وأشار ياسين إلى أن منزله لم يعد صالحا للسكن، وأن العائلة كانت تعود إليه لتفقد بعض ممتلكاتها، في حين يعيش أفرادها موزعين بين مناطق نزوح مختلفة.

وقال "والدتي نزحت عند شقيقتي التي تقيم في خيمة بالنصيرات، وزوجتي ذهبت إلى عائلتها، وزوجة أخي ذهبت إلى أحد المخيمات، وأصبح الجميع نازحين في مناطق متفرقة".

وأكد أن إطلاق النار لم يتوقف، قائلا: "لا يوجد وقف لإطلاق النار، وكل يوم أو يومين يحدث إطلاق نار، فيصاب بعض الناس ويقتل آخرون".

وأضاف أن أطفاله جميعهم صغار، أكبرهم يبلغ 14 عاما، ما يزيد مخاوفه عليهم، خصوصا مع قرب المنزل من "الخط الأصفر".

واختصر رسالته إلى العالم بالقول: "لا نريد منكم شيئا، لا نريد إلا وقف إطلاق النار، أوقفوا إطلاق النار علينا وأنقذونا وأنقذوا عائلاتنا".

قصف ونزوح يومي

أما عبد الله كامل ماضي، فقال إن القصف وقع قبل الظهر في حين كان السكان منشغلين بإعداد الطعام وتدبير شؤونهم اليومية.

وأضاف: "كان الناس منشغلين بإعداد الطعام، وكان آخرون خارج منازلهم في أعمالهم، وبعد أن خرجوا وقع الانفجار وتدمر المكان".

وأشار إلى أن السكان يعيشون منذ فترة على وقع الإخلاءات والقصف والنزوح، وقال: "كل يوم هناك شهداء، وكل يوم قصف للمنازل، وكل يوم إخلاءات ونزوح".

وأوضح أن قرب منازلهم من "الخط الأصفر" جعلهم يشعرون بأنهم خارج نطاق الاهتمام، مضيفا: "لا أحد يسأل عنا، لأننا نسكن بالقرب من الخط الأصفر".

ووصف لياليهم بأنها لا تخلو من الخوف، بقوله: "ننام ونحن نشعر بخوف شديد، فالقذائف والشظايا تصل إلى منازلنا، والكواد كابتر تلقي علينا القنابل حتى في منتصف الليل".

ومع تدمير ما تبقى من منازلهم وتشتت عائلاتهم، لا يطالب سكان حي الزيتون سوى بوقف إطلاق النار وتأمين مكان يستطيعون فيه البقاء بعيدا عن القصف.

وقال ياسين: "نحن نحب الحياة، ونريد أن يعيش أولادنا ويتعلموا، لكن ما يحدث جعل غزة تعود سنوات طويلة إلى الوراء".

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تعرضت غالبية مناطق القطاع لدمار واسع طال المنازل والبنية التحتية، فيما أدى النزوح المتكرر إلى استنزاف ممتلكات العائلات ودفع أعداد كبيرة منها إلى العيش في خيام وأماكن مؤقتة.

وبحسب تقديرات صدرت الشهر الماضي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد المباني المتضررة في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي بلغ نحو 201 ألف و290 مبنى، فيما بلغ عدد المباني المتضررة بشدة 13 ألفا و848 مبنى، وبلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة نحو 328 ألفا و627 وحدة.