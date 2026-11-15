غزة: قصف وإطلاق نار إسرائيلي واغتيال قيادي في القسام

قوات الاحتلال تواصل قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة وإطلاق النار شرقي خانيونس، فيما أعلنت كتائب القسام استشهاد قائد لواء رفح، سمير أبو يونس، بغارة إسرائيلية. وحذّرت طبيبة أسترالية من تدهور أوضاع مستشفيات غزة، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، هجماتها على قطاع غزة، إذ قصفت المدفعية مناطق غربي بيت لاهيا شمالي القطاع وشرقي مدينة غزة، فيما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها شرقي خانيونس، جنوبي القطاع، في استمرار لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

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وحذّرت الطبيبة الأسترالية سايا عزيز، التي عملت في مجمع ناصر الطبي بخانيونس، من تدهور أوضاع المستشفيات في غزة، ووصفت الدمار الذي شاهدته في مجمعي ناصر والشفاء بأنه واسع وصادم. وأفادت باستشهاد طفل يبلغ 13 عامًا جراء القصف قبل دخوله غرفة العمليات، مشيرة إلى اعتماد المستشفيات على غرف عمليات مؤقتة وإمدادات محدودة، ومواصلة الطواقم الطبية عملها رغم إصابة عدد من أفرادها.

ونعت حركة حماس، الأحد، القيادي في كتائب القسام، سمير محمود أبو يونس، قائد لواء رفح وعضو مجلسها العسكري العام، الذي استشهد في غارة إسرائيلية استهدفته مساء السبت بمنطقة المواصي غربي خانيونس. وشهد السبت استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة تسعة آخرين، بينهم طفلة، في هجمات متفرقة، إلى جانب استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراح أصيب بها قبل أسبوعين.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إذ أسفرت خروقاته حتى السبت عن استشهاد 1643 فلسطينيًا وإصابة 5964 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة. وخلّفت الحرب الإسرائيلية، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 176 ألف مصاب، ودمارًا طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.

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