غزة: شهيد وإصابات بنيران الاحتلال في جباليا وخانيونس وهجمات بعدة مناطق

شهيد بنيران الاحتلال في جباليا وإصابات باستهداف مدرسة في خانيونس، مع استمرار الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، تزامنا مع تشديد الحصار والإجراءات العسكرية على المعابر ومنع إغاثة القطاع المنكوب وإدخال المساعدات الإنسانية.

استشهد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، في مخيم زاد بحي القصاصيب في جباليا شمالي قطاع غزة، مع تواصل الخروقات والهجمات في عدة مناطق.

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وأفاد مجمع ناصر الطبي، بوصول 3 إصابات إحداها لطفل داخل مدرسة القدس في منطقة بئر 19، برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها جنوبي خانيونس.

وارتكب الاحتلال منذ ساعات فجر، الإثنين، أكثر من 10 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، تخللها إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي، تركزت في محافظة خانيونس جنوبي القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الـ403، خرق اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، تزامنا مع تشديد الحصار والإجراءات العسكرية على المعابر ومنع إغاثة القطاع المنكوب وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لمدينة خانيونس، تزامنا مع إطلاق نار مكثف من قبل الآليات العسكرية استهدف المناطق نفسها. وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غرب خانيونس، بينما استهدفت الدبابات الإسرائيلية بإطلاق نار مكثف شمال شرق خانيونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم البريج للاجئين وسط القطاع، بالإضافة إلى حي التفاح شرقي مدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي شرقي غزة. واستهدف قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وتتواصل تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، مع استمرار وقوع الشهداء والجرحى وتفاقم الأوضاع الإنسانية، في ظل الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، وعدم توقف آثار حرب الإبادة التي خلفت دمارا واسعا في أنحاء غزة.

ووفق آخر حصيلة لوزارة الصحة، فإن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار الهش في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ارتفع إلى 1647 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 5969. وعلى صعيد الحصيلة الإجمالية منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 74 ألفًا و699 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 176 ألفًا و98 إصابة.

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